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拉拉山水蜜桃9日周末迎賓 選拔水蜜桃王及水蜜桃之夜
桃園市復興區公所推廣「復興蜜境」拉拉山水蜜桃促銷，區公所今天上午表示，拉拉山水蜜桃上市，本月9日辦理今年優質水蜜桃評鑑比賽，選出水蜜桃王、甜度王等獎項，當天晚上舉辦水蜜桃之夜，區長游正英歡迎遊客上山歡度周末。
受疫情影響，復興區公所去年停辦拉拉山水蜜桃晚會，今年恢復辦理，因為今年下雨太多，造成拉拉山水蜜桃減約五成，供不應求，復興區公所表示，拉拉山水蜜推廣及晚會，9日（周六）在華陵里上巴陵停車場舉行，當天下午2時至4時，辦理優質水蜜桃評鑑，將舉辦年度優質水蜜桃評鑑，目前已有20多組果農參加評鑑，將選出今年水蜜桃王、甜度王等優質水蜜桃。
9日下午6時至9時舉辦水蜜桃之夜，會場周邊進行農特產展售、網美牆打卡贈限量水蜜桃相關產品及摸彩活動，邀請金曲歌王蕭煌奇、小男孩樂團表演與民同樂，遊客還可在會場飽覽山上沿線美景，歡迎遊客上山參與、品嘗新鮮水蜜假，歡度周末。
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