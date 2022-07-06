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永和山水庫支線徒步路網提升完成 盼成悠遊「散策道」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供

苗栗縣永和山水庫是頭份市及周邊地區居民休閒運動、散步的好去處，但部分支線道路年久失修，市公所去年初向營建署爭取辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近完工，除改善路況、增設護欄也新設休憩點及指標，致力提升成為一條悠遊的「散策道」。

頭份市公所指出，主要施工範圍在上興里水源路通往牛欄窩及尿磜仔道路（也是永和山水庫自行車道範圍），計畫以既有道路養護整建、打造綠色運輸系統建置自行車路網為主軸，改善並提升既有道路品質，希望給用路人舒適友善的通行空間。

全案去年1月提報至內政部營建署，同年4月獲同意補助1750萬元，去年12月中旬開工，今年5月完工，改善路段的支線道路長約4公里，寬度從4公尺到8公尺不等。

頭份市長羅雪珠表示，本案原有路面年久失修、安全護欄損壞、休憩節點及導覽內容不足，這次藉由內政部營建署「提升道路品質計畫2.0」計畫補助改善，完工後整體路段走起來更舒適安全，新增的2處休憩節點，讓遊客在中途可小憩，道路修繕期間造成不便，感謝鄉親配合，讓頭份市民有條可心曠神怡悠遊的散策道。

市公所城鄉課表示，永和山水庫自行車道結合當地自然及客家人文資源介紹，全區導覽規畫完善，設有資源解說牌、方向標示牌及里程樁，沿途風光秀麗，並有多處景點值得駐，包括百年茄冬樹下伯公、挑擔古道、尿磜仔山洞口及樟樹伯公等，遊客可於周末假期闔家前往散步踏青或騎乘自行車，享受悠閒午後。

苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供
苗栗市公所辦理永和山水庫支線道路徒步型路網提升計畫，工程最近已完工。圖／頭份市公所提供

水庫 自行車 內政部

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