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不只竹科報告…林智堅再被爆抄月刊圖文 遭諷「1篇不夠抄2篇」

草楠派出所今年9月完工 地方盼租址改市民活動中心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅警分局草楠派出所預計9月改建完工，因此暫駐楊梅仁美里的農田水利會舊大樓，地方盼未來能改市民活動中心。圖／市議員李家興提供
桃園楊梅警分局草楠派出所預計9月改建完工，因此暫駐楊梅仁美里的農田水利會舊大樓，地方盼未來能改市民活動中心。圖／市議員李家興提供

桃園楊梅警分局草湳派出所2020年改建，暫駐楊梅仁美里的農田水利會舊大樓，預計今年9月底完工後搬回新大樓，當地仁美里長花國章希望舊大樓能規畫公共活動空間；楊梅警分局表示，將會續租供交通隊進駐辦公；桃市府社會局老人福利科長施威良表示，先前會勘因場地無電梯及沒有無障礙廁所，有溝通請里長先尋他處，將協助找合適地點。

楊梅警分局表示，草楠所預計今年9月底樓舍改建完成，之後將回原址辦公，目前租賃大樓規畫續租，讓楊梅警分局交通隊進駐辦公。

花國章指出，草楠所遷回新建樓舍後，舊大樓閒置空間盼能設置長者關懷據點或活動中心，不過場所無電梯，對於長者也不太友善，但仍希望政府能協助給予合適空間讓長者使用。

市議員李家興接獲陳情辦理會勘並表示，仁美里目前無市民活動中心或關懷據點，讓長者舉辦活動空間受限，但經評估發現，該大樓中有數根柱子，長者活動易生危險，因此希望埔心火車後站的一處交通用地能變更地目建設市民活動中心，改善無空間使用問題。

桃市府社會局老人福利科長施威良表示，先前會勘因場地無電梯及沒有無障礙廁所，加上楊梅警分局想讓交通隊進駐此大樓辦公，因此有跟里長溝通若要辦理活動可先去別處，未來再看看能否改建成為多功能的市民中心。

農田水利會 桃園

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