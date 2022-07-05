拉拉山水蜜桃供不應求冒牌品搶賣 區長：產地買正港貨

桃園市拉拉山水蜜桃受雨害影響，今年水蜜桃產量銳減四至五成，果農出貨供不應求，最近市面或路邊更出現尖石、梨山「仿冒拉拉山水蜜桃」促銷，復興區長游正英今表示，消費者想要買到「正港」拉拉山水蜜桃，歡迎上山到復興原產地購買。

桃園市復興區拉拉山水蜜桃品牌，品質好、香甜多汁聞名，在全國市場打出知名度，最近市長鄭文燦、復興區公所全力促銷，未料氣候影響，今年拉拉山水蜜桃產量剩約一半多，水蜜桃果農出貨供不應求，有的果農大嘆「老天不給力」產量有限。

復興區農會總幹事高理忠表示，拉拉山水蜜桃今年2、3月來開花季節，因持續下雨無法著果，之後套袋時又遇梅雨，造成許多水蜜桃水傷成變成瑕疵品，影響水蜜桃產量減少四、五成，其中雪霧鬧更因下霜影響，產量剩下2成，災損影響最嚴重。

游正英表示，前兩年氣候乾旱，水蜜桃收成不好，今年卻因雨水太多、加上猴子攻擊，拉拉山水蜜桃產量剩一半，產量有限，由於拉拉山水蜜桃知名，一般消費者很難辨別，造成新竹尖石、梨山水蜜桃冒充拉拉山水蜜桃在市面或路邊銷售，造成消費者上當。

游正英說，消費者想買真正的拉拉山水蜜桃，呼籲上山到復興區三光、高義、巴陵等地水蜜桃原產地果園購買（或直接向果農訂購），不要隨便在市面或路邊購買，以免買到仿冒拉拉山水蜜桃，不是真正拉拉山水蜜桃。