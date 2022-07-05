新竹客運營運許可證9月到期 竹縣協調年底前不停駛
新竹客運在桃竹竹苗4縣市共34條路線，擬在今年9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，竹縣占16條影響大，縣府今天表示，已協調年底前不會結束新竹地區路線服務。
新竹縣長楊文科今天帶領縣府團隊，前往峨眉鄉了解地方建議，會中有人提出擔憂，若新竹客運在9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，將衝擊偏鄉對外交通。
交旅處長游志祥表示，經過縣府持續與交通部公路總局、新竹區監理所及新竹客運多次協調，爭取到在未有替代路線下，新竹客運年底之前，不會結束竹縣路線服務。未來，朝向將相關路線班次調整優化，後續協調新竹客運續營或找其他業者，提供地方服務。
此外，針對峨眉鄉建設部分，楊文科表示，在主要對外聯絡道路竹43線（三峰公路），將進行第2期拓寬工程，把原7公尺寬道路，拓寬成15公尺寬的4線道，預計明年2月底完工，讓峨眉有一條安全、舒適的道路。
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