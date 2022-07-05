連續4周13場音樂盛宴 竹塹國樂節7月9日重磅回歸

國樂界年度盛事「2022竹塹國樂節」今年邁入12周年，已創造17萬人次參與，成為新竹市最驕傲的文化品牌。今年總計規畫13場系列活動、15個表演團隊，連4周輪番演出；7月9日開幕音樂會將由新竹青年國樂團，與新竹在地傑出「好玩的劇團」聯袂演出，邀請全民共襄盛舉。

「2022竹塹國樂節」將於7月9日起跑，開幕音樂會邀請新竹青年國樂團與新竹在地傑出「好玩的劇團」將國樂與兒童音樂劇結合，顛覆傳統國樂演出模式，激盪出別出心裁的火花。7月31日閉幕音樂會，特別邀請台北市立國樂團二胡名家張舒然、台灣國樂團樂團首席劉貞伶及笙首席陳麒米、高雄市國樂團琵琶首席趙怡然等，國樂高手雲集，要帶給樂迷高層次的聽覺享受。

新竹市文化局長張馨之表示，2022竹塹國樂節以「樂動青春」為主題，總計有13場系列活動、15個表演團隊參與演出，系列活動包含3場售票、7場索票、1場講座及2場戶外音樂會，規畫大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座，以及以市民為主角的國樂小舞臺等內容，提供多樣化的音樂體驗。

文化局表示，今年國樂節除邀請國內知名國樂團、指揮名家及獨奏家與新竹青年國樂團藝術總監劉江濱老師攜手合作外，亦邀請在全國學生音樂比賽中獲佳績的新竹市高中、國中及國小國樂團，分別於7月10日「樂音飛揚」及7月16日「天籟初音」音樂會演出；另「國樂小舞台」活動則搶先於7月9日晚間7點，在演藝廳前水景廣場開演。

受疫情影響，竹塹國樂節去年採線上演出，睽違1年強勢回歸。新竹市長林智堅表示，市府長年大力推動國樂教育，讓新竹國樂向下扎根，在國樂人才培育不遺餘力。

竹塹國樂節今年規畫「聽國樂·享好禮」活動，只要憑本屆國樂節3場售票及4場索票（須為不同場次票券），及可兑換國樂節行動電源一個。凡到場聆聽7月9日「國樂小舞台」、7月10日「樂音飛揚」戶外場次，於臉書打卡並設定公開，即送限量好禮。