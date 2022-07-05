高鐵站前第1排新建案驚見大裂縫 桃建管處：要求提報告

桃園中壢青埔特區近年不斷興建許多建案，不過日前卻有民眾發現宣傳位在高鐵站前第一排的建設大樓，牆面出現龜裂傾斜狀況；桃市府建築管理處指出，2處皆非屬結構梁，不過基於安全已要求建築師提出書面報告向建管處備查。

位在青埔特區的興建中的住宅大樓，有眼尖民眾發現此大樓牆面有一大裂縫，旁邊水泥也出現和其他地方不齊平現象，看了怵目驚心，擔心未來居住安全會打折扣。

建設公司回應表示，位於中壢區青昇段土地新建地下5層、地上17層房屋新建工程，該工程目前已施工至結構體完成，有關1樓梁不平整為建築外觀增築，因為模板組立不佳造成；柱子裂縫則是雙柱之間伸縮縫因水泥澆置溢漿形成不規則的裂縫。非屬結構體範圍，結構安全虞。

建設公司說，增築部分和伸縮縫位置會修整整齊，另委託第三公證單位桃園市結構技師公會安全鑑定證明結構安全無虞。

桃市府建築管理處指出，前2天有派員前往和建築師討論了解狀況，推判變形的應是模板支撐時發生變位，灌漿成型之後，發生下沉的視覺外觀，才會歪歪的，不過此為造型梁而非主要的結構梁。

建管處說，柱子的裂縫為則是2棟之間預留的10公分伸縮縫位置，研判是2棟分別灌完漿之後，最後才加灌發生龜裂，同樣也非屬結構系統。經營造廠專業技師及建築師說明未影響公共安全，但基於安全考量，已請專業技師及建築師提出書面報告向建管處備查，目前建商仍可持續施工。