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新竹縣政新幹線前進峨眉 民代關注交通 、老人社福

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政新幹線前進峨眉鄉，峨眉鄉長王增忠（右1）、峨眉鄉民代表會主席溫修汝（左2）、新竹縣議員陳正順（左1）與新竹縣長楊文科（右2）共同關注交通 、老人社福問題。記者王淑君／攝影
新竹縣政新幹線前進峨眉鄉，峨眉鄉長王增忠（右1）、峨眉鄉民代表會主席溫修汝（左2）、新竹縣議員陳正順（左1）與新竹縣長楊文科（右2）共同關注交通 、老人社福問題。記者王淑君／攝影

新竹縣政府向縣民施政報告同時傾聽民意，「縣政新幹線」今天開進新竹縣長楊文科的故鄉—峨眉鄉。地方民代聚焦關心竹43線二期工程交通，以及年長者社會福利等問題，逐一獲得縣府善意回應。

縣政新幹線上周開往新竹縣溪北地區關西鎮，今天則前進溪南地區峨眉鄉。峨眉鄉王增忠與會提出建言。

他表示，竹43線可銜接國道一號與國道三號，是當地重要交通路線，雖目前二期工程正進行，同時也建請縣府能將竹43-1線、將近2公里路段納入第三期計畫，向交通部爭取設設，鄉民出入更安全。

峨眉鄉民代表會主席溫修汝表示，峨眉鄉老年人口多，對於社會福利要加強重視，也將持續與縣府討論復康巴士下鄉、年長者交通便利等問題。

新竹縣長楊文科透過縣政新幹線會議，與地方民代面對面會談。楊文科表示，峨眉雖屬偏鄉，資源條件不如其他鄉鎮，但縣府3年多來仍積極建設當地，包含竹43線拓寬第二期工程目前施作中，總長共2305公尺，預計明年二月底完工，即可打通三峰路，目前第三期工程也正爭取規畫中。

除了竹43線重要工程，楊文科也報告竹81線復興村到獅頭山道路辦理拓寬計畫、十二寮大橋老舊橋樑改建計畫、東方美人茶產地輔導擴大種植規模等；另對於峨眉湖畔布袋蓮清除計畫、改善峨眉地區周末停車問題、環湖步道串聯等，將逐步實施，藉以帶動峨眉發展，吸引觀光人潮。

新竹縣政府向縣民施政報告同時傾聽民意，「縣政新幹線」開進新竹縣長楊文科的故鄉—峨眉鄉。記者王淑君／攝影
新竹縣政府向縣民施政報告同時傾聽民意，「縣政新幹線」開進新竹縣長楊文科的故鄉—峨眉鄉。記者王淑君／攝影
峨眉鄉地方民代聚焦關心竹43線二期工程交通，以及年長者社會福利等問題。記者王淑君／攝影
峨眉鄉地方民代聚焦關心竹43線二期工程交通，以及年長者社會福利等問題。記者王淑君／攝影

新竹 楊文科 新幹線

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