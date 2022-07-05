聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹縣政新幹線前進峨眉 民代關注交通 、老人社福
新竹縣政府向縣民施政報告同時傾聽民意，「縣政新幹線」今天開進新竹縣長楊文科的故鄉—峨眉鄉。地方民代聚焦關心竹43線二期工程交通，以及年長者社會福利等問題，逐一獲得縣府善意回應。
縣政新幹線上周開往新竹縣溪北地區關西鎮，今天則前進溪南地區峨眉鄉。峨眉鄉王增忠與會提出建言。
他表示，竹43線可銜接國道一號與國道三號，是當地重要交通路線，雖目前二期工程正進行，同時也建請縣府能將竹43-1線、將近2公里路段納入第三期計畫，向交通部爭取設設，鄉民出入更安全。
峨眉鄉民代表會主席溫修汝表示，峨眉鄉老年人口多，對於社會福利要加強重視，也將持續與縣府討論復康巴士下鄉、年長者交通便利等問題。
新竹縣長楊文科透過縣政新幹線會議，與地方民代面對面會談。楊文科表示，峨眉雖屬偏鄉，資源條件不如其他鄉鎮，但縣府3年多來仍積極建設當地，包含竹43線拓寬第二期工程目前施作中，總長共2305公尺，預計明年二月底完工，即可打通三峰路，目前第三期工程也正爭取規畫中。
除了竹43線重要工程，楊文科也報告竹81線復興村到獅頭山道路辦理拓寬計畫、十二寮大橋老舊橋樑改建計畫、東方美人茶產地輔導擴大種植規模等；另對於峨眉湖畔布袋蓮清除計畫、改善峨眉地區周末停車問題、環湖步道串聯等，將逐步實施，藉以帶動峨眉發展，吸引觀光人潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言