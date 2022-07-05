新竹縣政新幹線前進峨眉 民代關注交通 、老人社福

新竹縣政府向縣民施政報告同時傾聽民意，「縣政新幹線」今天開進新竹縣長楊文科的故鄉—峨眉鄉。地方民代聚焦關心竹43線二期工程交通，以及年長者社會福利等問題，逐一獲得縣府善意回應。

縣政新幹線上周開往新竹縣溪北地區關西鎮，今天則前進溪南地區峨眉鄉。峨眉鄉王增忠與會提出建言。

他表示，竹43線可銜接國道一號與國道三號，是當地重要交通路線，雖目前二期工程正進行，同時也建請縣府能將竹43-1線、將近2公里路段納入第三期計畫，向交通部爭取設設，鄉民出入更安全。

峨眉鄉民代表會主席溫修汝表示，峨眉鄉老年人口多，對於社會福利要加強重視，也將持續與縣府討論復康巴士下鄉、年長者交通便利等問題。

新竹縣長楊文科透過縣政新幹線會議，與地方民代面對面會談。楊文科表示，峨眉雖屬偏鄉，資源條件不如其他鄉鎮，但縣府3年多來仍積極建設當地，包含竹43線拓寬第二期工程目前施作中，總長共2305公尺，預計明年二月底完工，即可打通三峰路，目前第三期工程也正爭取規畫中。