苗栗玉清宮捐贈8000份關懷包 縣府採購空窗期嘉惠鄉親

苗栗市玉清宮今天捐贈給縣府8000份總值360萬元的居家照護關懷包，嘉惠確診鄉親。縣府強調，國內疫情仍處於高度警戒階段，縣內今年累計確診數已逾7萬5000人，居家照護關懷包需求量相對增加，玉清宮捐贈關懷包的善舉除減輕縣府財政負擔，也填補採購到貨的空窗期。

縣府指出，縣衛生局統計至7月5日止，全縣確診人數已達7萬5949人，縣府雖緊急分批採購6萬份居家照護關懷包，但整體仍不敷使用，且各批關懷包到貨時間有空窗期，玉清宮及時挹注8000份，對確診鄉親的關懷不致中斷。

捐贈儀式上午舉行，由玉清宮董事長魏俊傑代表捐贈，縣長徐耀昌率民政處長彭基山及衛生局長張蕊仙等幹部代表受贈，議長鍾東錦及議員、苗栗市民代表等地方人士多人一同見證。魏俊傑表示，這批關懷包資金來自關聖帝君1862聖誕慶典及信眾捐獻，希望確診民眾獲得照顧與關懷，感受政府與社會的溫暖，也期待各界共襄盛舉。

徐耀昌表示，玉清宮香火鼎盛，是苗栗的重要信仰中心，廟方長期熱心公益和社會教化事業，先前相繼捐贈救護車和復康巴士，這次又慷慨捐贈關懷包協助居家照護的鄉親，相信在關聖帝君加持下，確診民眾很快康復回歸正常生活，防疫工作與縣政建設都更順利。

徐耀昌檢視關懷包並指出，捐贈的關懷包有抗菌洗手乳、含酒精濕紙巾、早餐好元氣及營養拉麵等實用品，與縣府新採購的關懷包沒兩樣，內容升級絕不寒酸。