暑期學習不間斷 她募善款50萬元助台東偏鄉孩子
桃園市「圓夢愛心關懷協會」理事長謝慧謹，昨捐贈愛心善款50萬元，給台東縣內卑南、豐年、東成等10所學校，辦理暑期學習營，這是協會連續6年愛心捐贈台東，教育處長林政宏代表接受，並回贈感謝狀給謝慧謹，表彰協會關懷偏鄉孩子教育。
林政宏表示，感謝桃園市圓夢愛心關懷協會的愛心，送是協會連續6年捐贈經費供縣內偏鄉學校辦理暑假活動，謝理事長為籌募善款更是不遺餘力，尤其在疫情期間更顯得意義非凡，讓台東孩子學習不因暑假而中斷。
他說，各界資源挹注於教育，確實為社會帶來正向力量，透過這次捐贈活動，也要告訴學生們感受到社會溫情，培養感恩、惜福的理念，進而學習關心、關懷回饋周遭人事物。
圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹指出，協會自成立以來堅持「每月一愛」愛心活動，每月號召上百名好朋友一起做公益，7年來在全台各地巡迴傳愛，照顧各弱勢族群。台東孩子的眼睛純真而清澈，讓她第一次來就特別喜愛，因而定下協會每年暑假支持台東孩子學習目標。
她說，疫情期間募款不易，但在各界善心人士對協會的信任與支持下，總算在6月最後一天籌募到50萬元，可以讓偏鄉校長規畫課程，幫助學校孩子暑假期間學習不中斷。
教育處表示，今年接受善款的10所學校，分別規畫英語學習、閱讀寫作、程式設計、傳統文化、原民樂舞、直笛、陶藝、烏克麗麗、國畫、足球、樂樂棒球等精彩多元的學習給孩子們。
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