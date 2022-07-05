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暑期學習不間斷 她募善款50萬元助台東偏鄉孩子

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
桃園市圓夢愛心關懷協會，捐贈愛心善款50萬元，給台東縣內卑南、豐年、東成等10所學校辦理暑期學習營。記者卜敏正／翻攝
桃園市圓夢愛心關懷協會，捐贈愛心善款50萬元，給台東縣內卑南、豐年、東成等10所學校辦理暑期學習營。記者卜敏正／翻攝

桃園市「圓夢愛心關懷協會」理事長謝慧謹，昨捐贈愛心善款50萬元，給台東縣內卑南、豐年、東成等10所學校，辦理暑期學習營，這是協會連續6年愛心捐贈台東，教育處長林政宏代表接受，並回贈感謝狀給謝慧謹，表彰協會關懷偏鄉孩子教育。

林政宏表示，感謝桃園市圓夢愛心關懷協會的愛心，送是協會連續6年捐贈經費供縣內偏鄉學校辦理暑假活動，謝理事長為籌募善款更是不遺餘力，尤其在疫情期間更顯得意義非凡，讓台東孩子學習不因暑假而中斷。

他說，各界資源挹注於教育，確實為社會帶來正向力量，透過這次捐贈活動，也要告訴學生們感受到社會溫情，培養感恩、惜福的理念，進而學習關心、關懷回饋周遭人事物。

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹指出，協會自成立以來堅持「每月一愛」愛心活動，每月號召上百名好朋友一起做公益，7年來在全台各地巡迴傳愛，照顧各弱勢族群。台東孩子的眼睛純真而清澈，讓她第一次來就特別喜愛，因而定下協會每年暑假支持台東孩子學習目標。

她說，疫情期間募款不易，但在各界善心人士對協會的信任與支持下，總算在6月最後一天籌募到50萬元，可以讓偏鄉校長規畫課程，幫助學校孩子暑假期間學習不中斷。

教育處表示，今年接受善款的10所學校，分別規畫英語學習、閱讀寫作、程式設計、傳統文化、原民樂舞、直笛、陶藝、烏克麗麗、國畫、足球、樂樂棒球等精彩多元的學習給孩子們。

台東縣教育處長林政宏致贈感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會理事長理事長謝慧謹，感謝她捐贈台東愛心善款50萬元。記者卜敏正／翻攝
台東縣教育處長林政宏致贈感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會理事長理事長謝慧謹，感謝她捐贈台東愛心善款50萬元。記者卜敏正／翻攝

愛心 台東 偏鄉學校

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