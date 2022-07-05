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鄭文燦公開表揚17名模範公務員 專業領域亮眼有佳績

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今上午於桃園市虎頭山創新園區多功能展館，公開表揚今年桃園市模範公務人員。記者賴佩璇／攝影
桃園市長鄭文燦今上午於桃園市虎頭山創新園區多功能展館，公開表揚今年桃園市模範公務人員。記者賴佩璇／攝影

桃園市長鄭文燦今上午於桃園市虎頭山創新園區多功能展館，公開表揚今年桃園市模範公務人員，本年獲選17位模範公務人員在各自專業領域均有亮眼表現並創造卓越績效。

鄭文燦表示，本市人口已突破227萬人，自升格後人口成長超過21萬人，已成為年輕族群工作、生活、實現夢想的首選城市。感謝各位公務人員持續推動市政，擘畫縝密的軌道建設、航空城、社會住宅及各項城市建設，規畫完善的交通、青年及社福等政策，讓桃園成為幸福城市。

鄭文燦說，為感謝市府同仁在工作崗位上對市政辛勤付出，以激勵士氣，提升行政效能，桃園市每年辦理模範公務人員選拔，依遴薦人員具體事蹟，經服務機關評選及市府專案小組審議二階段審查後核定獲獎名單，能從中脫穎而出，獲選實屬不易，傑出表現值得其他同仁學習。

17位獲選優秀的公務人員為：秘書長黃治峯、參事蔡金鐘、青年事務局專門委員溫建源、就業職訓服務處長劉玉儀、環境清潔稽查大隊長羅文林、人事處科長戴沁瀅、社會局科長陳彥良、地政局科長吳澍源、工務局科長邱建豪、水務局科長蘇鴻、交通局股長吳奇璋、消防局小隊長張紘溢、資訊科技局主任許容禎、秘書處科長張銘杰、研究發展考核委員會組長謝宏政、交通警察大隊組長連國豐、中壢區公所視導吳佳玲。

除獲頒一座獨一無二的全身客製化公仔獎座外，另頒給5萬元獎金及核予公假5日，此外，秘書長黃治峯及工務局科長邱建豪也代表桃園市政府參加今年行政院模範公務人員選拔。

桃園市長 鄭文燦

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