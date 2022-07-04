快訊

年資17年月薪不到3萬...中華快遞罷工要加薪 交通部回應

羽球／王齊麟、李洋確診新冠 退出大馬名人賽

30年老警察最後一天簽退 登記簿寫「林北不幹退休」引發熱議

桃園台7乙重機飆車車禍噪音惹民怨 鄭文燦下令強力取締

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區台7乙線道路重機、大型重機飆車車禍、噪音惹民怨，警方加強取締。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7乙線道路重機、大型重機飆車車禍、噪音惹民怨，警方加強取締。記者曾增勳／翻攝

桃園市大溪區台7乙線道路常有重機、大型重機飆車、噪音大，甚至出現傷亡車禍，引起民怨。市長鄭文燦今天指出，很多機車、大型重機特別喜歡走台7乙線飆車，在區間測速之外，增加噪音照相及定點測速照相，要求大溪警方加強取締，避免該路成為飆車熱門路線。

大溪分局今天下午表示，今年上半年，台7線及台7乙線，分別發生大型重機與砂石車車禍、普通重機自撞護欄車禍等各1起A1（死亡）車禍之外，台7乙線A2（受傷）車禍54件，警方列為重點取締道路，統計上半年在台7乙線強力取締超速934件，大大遏阻重機或大型重機飆車競速。

大溪新峰里居民陳情台7乙線8.8公里處機車飆車噪音太大，影響居民生活，鄭文燦獲悉指示大溪警方協助處理，大溪分局長王鉉仁表示，市警局交大、分局等單位現場會勘發現，該處為上坡路段、也是區間測速照相路段，警方加強取締及請環保局執行移動式聲音照相科技執法，降低噪音，應地方居民需求，警方促請環保局定期聲音照相執法及增設定點測速，配合加強取締競速改善。

鄭文燦強調，台7乙線的三峽到大溪路段，很多機車、大型重機特別喜歡在該路段飆車，將在區間測速照相，增加噪音照相及定點測速照相，由大溪警方加強取締，避免機車或重機飆車，也呼籲喜歡大型重機戶外活動的年輕人，要遵守速限規定及低音行駛方式，避免干擾當地居民生活安寧。

大溪區台7乙線道路重機、大型重機飆車車禍、噪音惹民怨，警方加強取締。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7乙線道路重機、大型重機飆車車禍、噪音惹民怨，警方加強取締。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7乙線道路重機、大型重機飆車車禍、噪音惹民怨。記者曾增勳／翻攝
大溪區台7乙線道路重機、大型重機飆車車禍、噪音惹民怨。記者曾增勳／翻攝

重機 測速 噪音

延伸閱讀

鄭文燦到新竹合體林智堅 賴香伶批：一心為小弟輔選

鄭文燦訪新竹 與林智堅交流市政經驗

拉拉山高山烏龍茶評鑑頒獎 邱鋒典奪特等獎創四連霸

拉拉山水蜜桃產量減 鄭文燦：口感珍貴7/9選出水蜜桃王

相關新聞

桃園台7乙重機飆車車禍噪音惹民怨 鄭文燦下令強力取締

桃園市大溪區台7乙線道路常有重機、大型重機飆車、噪音大，甚至出現傷亡車禍，引起民怨。市長鄭文燦今天指出，很多機車、大型重...

阿斌哥再捐苗栗百萬獎助學金 受惠學生：將來也會回饋

阿斌哥大愛協會今天結合艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，連續第7年捐贈苗栗縣府100萬元獎助學金，受惠學生代表...

桃園療養院成長營cosplay寶可夢 寓教於樂又溫馨

衛福部桃園療養院和桃園市府，今天在北區兒童之家舉辦「天使有愛、廉政有情」學習成長營活動，現場除有臨床心理師開設講座，小朋...

拉拉山高山烏龍茶評鑑頒獎 邱鋒典奪特等獎創四連霸

桃園市長鄭文燦今天上午前往復興區，主持拉拉山春季高山烏龍茶評鑑頒獎典禮，茶農邱鋒典勇奪特等獎、頭等獎，創連續四年特等獎「...

生態桃園造林計畫開跑 桃市府秘書長：沒有人是局外人

桃園市政府工務局今舉辦「桃園生態城市造林計畫．植樹研討會暨政策願景說明會」。桃園市政府秘書長黃治峯表示，要加強宣導地球只...

人、車分離保護安全 銅鑼鄉第一條通學步道暑假施工

苗栗縣銅鑼鄉公所爭取前瞻基礎建設計畫補助，文林國中校園退縮3.5公尺，暑假期間施工人行道，打造全鄉第一條通學步道，鄉長謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。