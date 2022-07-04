桃園台7乙重機飆車車禍噪音惹民怨 鄭文燦下令強力取締

桃園市大溪區台7乙線道路常有重機、大型重機飆車、噪音大，甚至出現傷亡車禍，引起民怨。市長鄭文燦今天指出，很多機車、大型重機特別喜歡走台7乙線飆車，在區間測速之外，增加噪音照相及定點測速照相，要求大溪警方加強取締，避免該路成為飆車熱門路線。

大溪分局今天下午表示，今年上半年，台7線及台7乙線，分別發生大型重機與砂石車車禍、普通重機自撞護欄車禍等各1起A1（死亡）車禍之外，台7乙線A2（受傷）車禍54件，警方列為重點取締道路，統計上半年在台7乙線強力取締超速934件，大大遏阻重機或大型重機飆車競速。

大溪新峰里居民陳情台7乙線8.8公里處機車飆車噪音太大，影響居民生活，鄭文燦獲悉指示大溪警方協助處理，大溪分局長王鉉仁表示，市警局交大、分局等單位現場會勘發現，該處為上坡路段、也是區間測速照相路段，警方加強取締及請環保局執行移動式聲音照相科技執法，降低噪音，應地方居民需求，警方促請環保局定期聲音照相執法及增設定點測速，配合加強取締競速改善。