桃園台7乙重機飆車車禍噪音惹民怨 鄭文燦下令強力取締
桃園市大溪區台7乙線道路常有重機、大型重機飆車、噪音大，甚至出現傷亡車禍，引起民怨。市長鄭文燦今天指出，很多機車、大型重機特別喜歡走台7乙線飆車，在區間測速之外，增加噪音照相及定點測速照相，要求大溪警方加強取締，避免該路成為飆車熱門路線。
大溪分局今天下午表示，今年上半年，台7線及台7乙線，分別發生大型重機與砂石車車禍、普通重機自撞護欄車禍等各1起A1（死亡）車禍之外，台7乙線A2（受傷）車禍54件，警方列為重點取締道路，統計上半年在台7乙線強力取締超速934件，大大遏阻重機或大型重機飆車競速。
大溪新峰里居民陳情台7乙線8.8公里處機車飆車噪音太大，影響居民生活，鄭文燦獲悉指示大溪警方協助處理，大溪分局長王鉉仁表示，市警局交大、分局等單位現場會勘發現，該處為上坡路段、也是區間測速照相路段，警方加強取締及請環保局執行移動式聲音照相科技執法，降低噪音，應地方居民需求，警方促請環保局定期聲音照相執法及增設定點測速，配合加強取締競速改善。
鄭文燦強調，台7乙線的三峽到大溪路段，很多機車、大型重機特別喜歡在該路段飆車，將在區間測速照相，增加噪音照相及定點測速照相，由大溪警方加強取締，避免機車或重機飆車，也呼籲喜歡大型重機戶外活動的年輕人，要遵守速限規定及低音行駛方式，避免干擾當地居民生活安寧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言