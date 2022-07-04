阿斌哥再捐苗栗百萬獎助學金 受惠學生：將來也會回饋

阿斌哥大愛協會今天結合艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，連續第7年捐贈苗栗縣府100萬元獎助學金，受惠學生代表有所感，將來長大後，也要幫助家境不好的小朋友，做好事回饋社會。

苗栗縣議會副議長李文斌2009年創立阿斌哥大愛協會，全縣10個鄉鎮市設立據點，持續捐助低收入戶及邊緣戶，提供急難喪葬補助、關懷老人送餐服務等，今天在縣府辦理百萬獎助學金捐助儀式，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人，肯定阿斌哥大愛協會打造愛心平台與品牌。

阿斌哥大愛協會結合艾姆勒車電、彩雲社福慈善基金會捐助百萬元，將由縣府教育處統籌分配發放145所國中、小學約381名學生，國中生3000元，國小生2500元，累積7年來逾2000多名學生受惠。

今天學生代表製作感謝卡，贈送李文斌，她說，「謝謝阿斌哥大愛協會的幫助，我會認真學習，把功課學好，將來長大了，我也要像你們一樣，幫助家境不好的小朋友，做好事，回饋社會…」。