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桃園療養院成長營cosplay寶可夢 寓教於樂又溫馨

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園療養院和桃園市府，今天在北區兒童之家舉辦「天使有愛、廉政有情」學習成長營活動，現場還特別準備壽星慶生會。圖／桃園療養院提供
衛福部桃園療養院和桃園市府，今天在北區兒童之家舉辦「天使有愛、廉政有情」學習成長營活動，現場還特別準備壽星慶生會。圖／桃園療養院提供

衛福部桃園療養院和桃園市府，今天在北區兒童之家舉辦「天使有愛、廉政有情」學習成長營活動，現場除有臨床心理師開設講座，小朋友們組隊表演，還特別準備壽星慶生會，為6、7月壽星慶生，活動寓教於樂又溫馨。

今天活動，桃園療養院特別邀請心理師曾薰嫺擔任講師，教導孩童如何面對人際關係，認識常見的網路購物詐騙，也提醒小朋友要誠實、做個有信用的人，別掉了陷阱，成為詐騙集團的一份子。

緊接著，北區兒童之家的孩子組隊「cosplay」，打扮成寶可夢的主角小智和卡比獸，在舞台上演出小故事。觀音區富林國小學生則透過布袋戲，以活潑生動方式，將廉政誠信的理念深植在小朋友心中。

主辦單位今特別舉辦壽星慶生會，為北區兒童之家6、7月壽星慶生，現場準備造型生日蛋糕，眾人歡唱生日快樂歌，場面溫馨。

衛福部政風處長許家錦、桃市府政風處長許志雲、北區兒童之家主任黃貞容也特別頒獎給孩子，希望引導同學們養成負責任、誠實信用的態度，未來成為守誠信的好國民。

衛福部桃園療養院和桃園市府，今天在北區兒童之家舉辦「天使有愛、廉政有情」學習成長營活動，現場還特別準備壽星慶生會。圖／桃園療養院提供
衛福部桃園療養院和桃園市府，今天在北區兒童之家舉辦「天使有愛、廉政有情」學習成長營活動，現場還特別準備壽星慶生會。圖／桃園療養院提供

桃園 詐騙集團 生日

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