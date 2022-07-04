鄭文燦訪新竹　與林智堅交流市政經驗

桃園市長鄭文燦今與市府團隊至新竹市參訪，由新竹市長林智堅擔任響導，先帶鄭一行人到新竹都城隍廟參拜，祈求風調雨順、國泰民安，再前往參觀全台原址現存最悠久的動物園「新竹市立動物園」，感受動物園再生後的活力，雙方首長分享彼此城市建設經驗。

林智堅與鄭文燦首站來到建廟已200多年的新竹都城隍廟參拜，林智堅表示，大家都知道桃竹一直以來是共同生活圈，有共同的語言、文化與城市DNA，新竹都城煌廟也是許多桃園人的信仰中心，今天與鄭文燦、桃園及新竹市民進黨議員一起做市政交流，乞求國泰民安、風調雨順。

鄭文燦說，新竹舊城是從城隍廟為中心發展起來的，城隍廟商圈也是新竹非常有魅力的商圈，桃竹是雙城一家親，是共同生活圈，有很多的宗教文化交流。桃園現在正在進行大溪大喜地方節慶，由大溪普濟堂進行關聖帝君遶境的文化祭典，謝謝新竹都城煌廟有60人參加開幕儀式，可以感受到兩地的熱情與默契，所以第一站回來新竹拜拜、參香。

隨後鄭文燦在林智堅陪同下前往新竹市立動物園參訪，有媒體問林智堅，邀鄭文燦與民進黨桃園議員來看動物園，是覺得桃園缺乏動物園嗎？未來是否會想在桃園蓋動物園？

林智堅說，目前沒有這樣的規畫，會請鄭文燦、桃園的朋友到新竹市立動物園，今天單純只是帶著大家到新竹動物園，看看全台灣歷史最悠久的動物園再活化後的樣貌。

友善動物、保留老樹與歷史記憶、推動生命教育是動物園三大核心目標。新竹市立動物園自2019年底重新開幕後，入園數及營收紛紛創下歷史新高，也陸續獲得國家建設獎、德國iF設計獎等獎項肯定，這座顛覆傳統的動物園，將持續帶給遊客最特別的生命教育體驗。