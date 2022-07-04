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拉拉山高山烏龍茶評鑑頒獎 邱鋒典奪特等獎創四連霸
桃園市長鄭文燦今天上午前往復興區，主持拉拉山春季高山烏龍茶評鑑頒獎典禮，茶農邱鋒典勇奪特等獎、頭等獎，創連續四年特等獎「四連霸」，鄭文燦表示，經田間管理、栽培技術改進，拉拉山高山烏龍茶已成北台灣高山烏龍茶盛品。
今年拉拉山春季高山烏龍茶評鑑結果出爐，邱鋒典獲特等獎、頭等獎及金質獎，成為評鑑大贏家，茶農林嘉文獲頭等獎、銀質、優質獎，另有金質獎、銀質獎各4人及優質獎3人，由鄭文燦頒獎表揚。邱鋒典表示，他從事製茶工作已逾23年，花很多心力照顧茶園照顧和養護，獲獎代表被肯定，鼓勵他持續提升、精進自己的製茶技術。
這項頒獎典禮，由原住民女學生表演奉茶迎賓舞蹈炒熱氣氛，現場推出「下單茶品享優惠價」及復興區農特產品展示會，鄭文燦表示，拉拉山高山烏龍茶栽種面積約48公頃，年產量4.7萬台斤，三光、光華、新興部落及上巴陵地區為主，因為海拔高、排水好、日夜溫差10度以上、溼氣重，非常適合茶樹生長。
鄭文燦表示，復興區原鄉具有優質、多元農產品特色，市府近年推廣拉拉山咖啡，鼓勵許多莊園、農場種植咖啡 ，最近將舉辦北台灣咖啡評鑑大會，在復興區農會用心推廣農產品下，市政府推廣北橫旅遊，希望遊客進來復興區旅遊和購買更多的農產品。
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