生態桃園造林計畫開跑 桃市府秘書長：沒有人是局外人

桃園市政府工務局今舉辦「桃園生態城市造林計畫．植樹研討會暨政策願景說明會」。桃園市政府秘書長黃治峯表示，要加強宣導地球只有一個，「沒有人是局外人」，所以「生態桃園造林計畫」相當地重要，希望所有人都來參與。

黃治峯表示，「生態城市營造」與「減少碳排」已成為普世價值，「減碳」與「淨零」為刻不容緩的議題和挑戰，如何實現「淨零」？目前最具成本效益的方法，即為植樹造林。

「生態桃園造林計畫」是鄭文燦市長很重要的一個低碳城市政策，從聯合國2015年公布17項「2030年永續發展目標（SDGs）」宣示開始要永續地球，到去年聯合國氣候峰會（COP26）完成「巴黎氣候協定」要在2050年前要達到碳中和。

黃治峯指出，桃園過去因為城市的發展，工業的開發，所以城市有很多綠帶都被滅失了，現在經過兩年的籌劃，「生態城市造林計畫」已經成形，公有土地1700公頃，打算在未來的十年，要種植100萬顆樹木。

平台建立以後，有哪些樹木、種什麼樹？都有縝密的規劃，以後策略上除了公務部門執行公共工程的種樹以外，第二個策略就是呼籲民間企業來參與「生態桃園造林計畫」，第三個會修訂相關法令讓來參與的企業能夠有一些回饋。最後是加強宣導。

工務局辦理「生態城市造林計畫」，要「多種樹、種好樹」，強調植樹品質的管理而非流於口號，以10年內種植60萬株樹作為目標。種樹的資源除來自公部門外，也借重民間力量，廣邀企業參與，以公、私協力模式共同為營造生態桃園及環境永續而努力。

「桃園生態城市造林計畫」透過市府跨局處合作，訂定四大策略從「企業媒合」、「公共工程」、「法令制度獎勵訂定」及「行銷教育推廣」多樣化面向訂立未來城市造林的藍圖。

桃園市政府為鼓勵企業善盡企業社會責任，在「桃園生態城市造林計畫」企業媒合策略下盤點閒置公有土地，以公、私協力合作模式，短期優先鼓勵企業種植。

中長期計畫希望未來企業更進一步結合社區共同植樹，也期望透過企業的植樹活動讓「植樹」行為更推廣到市民生活，大家都能共同響應植樹活動。

為了達到行銷推廣造林目的，桃園也將於今年打造全國第一條「崖線自行車道」。崖線為桃園地貌的特色，因為地殻變動與造山運動形成地勢高低落差，多為都市開發的邊緣地帶，故能保留大面積的樹群。