人、車分離保護安全 銅鑼鄉第一條通學步道暑假施工

苗栗縣銅鑼鄉公所爭取前瞻基礎建設計畫補助，文林國中校園退縮3.5公尺，暑假期間施工人行道，打造全鄉第一條通學步道，鄉長謝昌年期許將來人、車分道，保護師生及用路人都更安全。

地方人士樂觀其成，巫姓鄉民表示，少子化衝擊，學校學生人數沒有這麼多，校園退縮順便改建新圍牆，打造通學步道，學童上、下學，開車、騎車也不用閃閃躲躲，一舉數得，不過，希望通學步道後，汽車或機車不要停上來，否則美意大打折扣。

銅鑼鄉公所盤點評估校園周邊環境，爭取前瞻基礎計畫補助，第一波獲核定3所學校興闢通學步道，第一工區文林國中，總經費2000多萬元，第二工區銅鑼國小及第三工區中興國小，總經費4000多萬元。

謝昌年說，文林國中、銅鑼國小都在市區，鄰近道路狹窄，學生上、下學，長期人車爭道威脅交通安全，通學步道有需求，校地退縮3.5公尺，比較沒有用地取得問題，其中，文林國中通學步道工程，公所特別挑選在暑假期間施工，避免影響學生上課。

此外，第二工區的銅鑼國小通學步道規畫設計中，第三工區的中興國小通學步道，目前還沒有規畫設計，鄉公所都希望今年施工，年底前可以完工，提供安全的上、下學之路。