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拉拉山水蜜桃產量減 鄭文燦：口感珍貴7/9選出水蜜桃王
拉拉山水蜜桃季來了！桃園市長鄭文燦今天上午在復興區主持今年水蜜桃推廣活動時說，今年拉拉山水蜜桃產量有限，香甜多汁口感珍貴，預計本月9日辦理水蜜桃推廣及晚會，評選出今年水蜜桃王、甜度王，提升拉拉山水蜜桃品牌形象及高值化。
復興區公所、農會辦理這項拉拉山水蜜桃推廣活動和原民祈福儀式，鄭文燦與區長游正英、市議員陳治文多人參與，鄭文燦秀出今年拉拉山最高品質包裝水蜜桃，一顆水蜜桃價格240元，鄭文燦肯定「馥郁多汁口感突顯拉拉山水蜜桃的珍貴」，他允諾協助拉拉山水蜜桃品牌高值化。
游正英表示，最近3年拉拉山水蜜桃收成受影響，今年雨勢造成產量減少，為響應市政府推廣水蜜桃活動，將在9日辦理水蜜桃推廣活動，有評鑑、晚會和摸彩，歡迎上山來玩。
鄭文燦表示，今年受梅雨影響，拉拉山水蜜桃產量略減，仍維持口感特別香甜多汁、富有獨特風味，值得民眾品嘗，為協助推廣拉拉山水蜜桃品牌，區公所9日舉辦「復興蜜境」水蜜桃推廣，當天將評鑑和頒發水蜜桃王、甜度王等獎項，同時舉辦水蜜桃之夜，邀請金曲歌王蕭煌奇及小男孩樂團與民眾同樂。
鄭表示，過去復興區大範圍山地編定林班地，衝擊原鄉部落畫設，許多水蜜桃果園被畫為林班地，遇天災無法申請農業災損補助、無法投保農作物保險，市府與農委會溝通後，在符合水保規範，2.02萬公頃土地畫設永續發展農業用地，讓部落原民未來可以合理利用土地種植農作物、發展農業。
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