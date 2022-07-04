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西湖鄉店仔街地磚不能挖？隔一條街上網龜速 居民火大

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
店仔街鋪設光纖計畫，因地磚道路恐難以恢復原貌而作罷，網路龜速遲無法改善。圖／鄉民代表吳俊毅提供
店仔街鋪設光纖計畫，因地磚道路恐難以恢復原貌而作罷，網路龜速遲無法改善。圖／鄉民代表吳俊毅提供

有民眾投訴指稱，苗栗縣西湖鄉店仔街網路3M龜速，隔一條街「兩個世界」網速大不同，有如龜兔賽跑，希望公所不要阻擋偏鄉網速提升。西湖鄉公所表示，當初因中華電外包廠商坦言挖路提升線路後難以恢復舊地磚原貌，因此未同意施作，並非刻意刁難。

投訴人指出，6月27日要申辦中華電信光世代500M方案，詢問苗栗中華電信營業處的辦公人員，竟被告知西湖鄉唯獨店仔街不能申請，是礙於西湖鄉公所2020年擋下來中華電信施作光纖網路升級一案。

「我真的怒氣沖沖！為什麼一個公共網速提升，西湖鄉公所沒有站在鄉民使用的角度？也就是說，我家目前6M/2M（最高可申請35M/6M），就是比烏龜還慢！」

中華電信苗栗客戶網路中心主任劉仲盛表示，2020年中華電信提出申請「苗栗西湖店仔街光纖網速施作計畫案」，但老街是鋪設地磚，且下方地基有埋設鋼絲網，鄉公所要求切結恢復原貌，因外包廠商難以做到「恢復原貌」而作罷。

投訴人也說，店仔街的地磚不是柏油路，年久失修，現在騎車開車都顛簸，不美觀也非常危險，早該換成柏油路了。況且西湖店仔街已經是住家不算是老街、也沒有像其他鄉鎮觀光熱潮，也非古蹟，怎麼可以公務員象牙塔的思維，無法苦民所苦！

西湖鄉公所表示，當初中華電外包廠商坦言無法找到相同花色建材，難以「恢復原貌」，因此未同意施作，並非刻意刁難。

鄉民代表吳俊毅則說，感覺是雙方互踢皮球，地磚可找原施工包商找原建材源頭，這應該不難，或是整條線鋪設其他顏色地磚，也增添整體美感，將了解後幫忙爭取。

老街 公務員 烏龜

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