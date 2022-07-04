竹市和平公園變身共融大客廳 7月底完工啟用

新竹市政府啟動「進擊的公園2.0」計畫，市府今指出，興南公園去年8月啟用後，香山區和平公園改建，將於本月底啟用。和平公園改建有四大特色，包含分齡設計兒童遊具、無障礙步道、夜間光環境整合、綠化空間檢查與梳理，為老舊公園引進共融式遊具、打造友善的社區交流空間。

林智堅表示，和平公園周邊居民幼童、長者多，但老公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題，市府以過去進擊公園計畫經驗，成功爭取中央補助款，投入1900萬元進行整建，規畫多種類共融遊憩設施，滿足不同年齡層孩子遊玩及長者休憩需求。

城市行銷處長林正光說，感謝國防部提供本區土地，改建後的和平公園分齡設計遊具，提供不同年齡層孩童專屬遊憩空間，也改善全區排水、保留綠地及綠樹，設置寬敞好走無障礙通行步道、良好遮蔭環境與夜間照明。

城市行銷處指出，分齡遊憩設施中，幼兒至國小三年級的遊戲場設有磨石子滑梯、攀爬網、互動小遊戲、發揮想像力創作的黑板畫壁等；國小中高年級遊戲場則有高塔攀爬旋轉盤、鋪面遊戲、鞦韆等；遊戲場周邊也有長者喜愛的體健設施，能讓長者一邊運動、一邊看著孩子們遊戲，宛如社區大客廳。