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竹市和平公園變身共融大客廳 7月底完工啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅到和平公園了解改造施工進度。圖／市府提供
林智堅到和平公園了解改造施工進度。圖／市府提供

新竹市政府啟動「進擊的公園2.0」計畫，市府今指出，興南公園去年8月啟用後，香山區和平公園改建，將於本月底啟用。和平公園改建有四大特色，包含分齡設計兒童遊具、無障礙步道、夜間光環境整合、綠化空間檢查與梳理，為老舊公園引進共融式遊具、打造友善的社區交流空間。

林智堅表示，和平公園周邊居民幼童、長者多，但老公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題，市府以過去進擊公園計畫經驗，成功爭取中央補助款，投入1900萬元進行整建，規畫多種類共融遊憩設施，滿足不同年齡層孩子遊玩及長者休憩需求。

城市行銷處長林正光說，感謝國防部提供本區土地，改建後的和平公園分齡設計遊具，提供不同年齡層孩童專屬遊憩空間，也改善全區排水、保留綠地及綠樹，設置寬敞好走無障礙通行步道、良好遮蔭環境與夜間照明。

城市行銷處指出，分齡遊憩設施中，幼兒至國小三年級的遊戲場設有磨石子滑梯、攀爬網、互動小遊戲、發揮想像力創作的黑板畫壁等；國小中高年級遊戲場則有高塔攀爬旋轉盤、鋪面遊戲、鞦韆等；遊戲場周邊也有長者喜愛的體健設施，能讓長者一邊運動、一邊看著孩子們遊戲，宛如社區大客廳。

另外，還有洗手台3處，方便居民清潔；圓形石沙坑2處，其中1處旁邊還有舊防空洞。完工後的和平公園屬友善全齡休憩環境，城銷處也呼籲，在公園啟用後，大家能共同愛護與維護這個大客廳環境。

林智堅到和平公園了解改造施工進度。圖／市府提供
林智堅到和平公園了解改造施工進度。圖／市府提供
林智堅表示，和平公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題，市府投入1900萬元進行整建。圖／市府提供
林智堅表示，和平公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題，市府投入1900萬元進行整建。圖／市府提供

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