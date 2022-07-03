桃園閩南文化節「台語金曲演唱會」打頭陣 翁立友站台

桃園市長鄭文燦今日晚間前往桃園風禾公園，出席「桃園閩南文化節-台語金曲演唱會」。鄭文燦表示，「2022桃園閩南文化節」活動橫跨南北桃園，在北桃園、平鎮、中壢、觀音區都有精彩節目，多元主題是最大特色。

今晚以「台語金曲演唱會」打頭陣，邀請到金曲歌王翁立友、實力歌手王中平、全能創作家江志豐，及陳怡婷、火星樂團等唱將同台演出。接著陸續舉辦廣受鄉親喜愛的「台語歌謠創意舞蹈比賽」、呈現傳統辦桌美食文化的「總舖師辦桌比賽」。

讓民眾體驗台語趣味的「答喙鼓比賽」、結合在地宗教團隊的「藝閣踩街」，壓軸則邀請到紙風車劇團演出台語親子劇「武松打虎」，希望在疫後時刻，吸引大家走到戶外、把心打開，享受精彩的文化活動。

鄭文燦說，桃園具有閩南、客家、眷村、原住民族、新住民等多元族群，文化的多樣性猶如台灣的縮影，市府將不同族群的文化活動辦得豐富精彩，讓文化普及到各地且屬於所有人，落實「文化平權」理念。

鄭文燦指出，文化是城市的靈魂，他擔任市長以後，推動新建23個圖書館分館，其中14個分館已完成，而桃園市立圖書館新建總館也即將於10月落成。

鄭文燦也提到，桃園本來沒有博物館與美術館，他上任後陸續成立大溪木藝生態博物館、橫山書法藝術館等文化地標，持續提升桃園的文化能量，期盼每個人都能夠欣賞、親近文化，讓文化不再是少數菁英的專利。