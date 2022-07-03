台日壘球友誼賽 鄭文燦和日代表泉裕泰場上激鬥

桃園市長鄭文燦今天邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰及交流協會職員，參加在樂天桃園棒球場舉行的台日壘球友誼賽。雙方在場上揮汗競賽，增進台日友好，也希望疫後台灣日本能夠盡快恢復觀光互訪。

鄭文燦致詞表示，自疫情爆發以來，台日間雖然因為疫情較難實際往來，仍依然以視訊等方式建立經貿、教育及文化等連結，不論是防疫物資的互贈，或是線上與友好城市共慶締結紀念日，彼此內心的距離都更加親近。

鄭文燦表示，樂天桃園棒球場是日資樂天桃猿棒球隊的主場，今日透過台日壘球友誼賽的交流，深化台日彼此的情誼，也讓共同參與友誼賽的職員眷屬能享受壘球運動的樂趣。

泉裕泰表示，今年適逢日台交流協會成立50週年，特別感謝市府和樂天桃猿安排，很多協會成員沒打過棒壘球，還是玩得很開心，棒球是日本和台灣的共同語言，現在疫情慢慢結束，日本和台灣朋友都已經等不及要互相訪問，相信今年會是台灣日本之間交流，非常具指標意義的一年。