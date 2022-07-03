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雞糞、尿液變黃金 苗栗明德社區守護水庫獲國家環境教育獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，成果在社區活動中心周邊展示。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，成果在社區活動中心周邊展示。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德社區發展養義大利取蜜賺錢，還復育台灣野生蜂200群，推動無毒家園，利用微生物分解雞糞、尿液，不僅作肥料還能發電，第一線守護明德水庫的水質，今年獲頒國家環境教育獎社區組優等肯定。

明德水庫兼具民生、灌溉及觀光等多用途，明德社區毗鄰水庫而居，發展協會也以保護水源的前題，2017年設定林下養蜂為社區資源特色，結合工業技術研究院、 核能研究所等單位合作，共同打造無毒家園，明德社區活動中心周邊園區，展示了相關的成果。

明德社區發展協會理事長、明德社區養蜂復育中心協會總幹事謝文達說，養蜂產業取自然資源，社區從2017年2箱蜂群開始，逐漸推廣至目前600多箱，養的是義大利蜂，社區並廣種原生種蜜源植物，不僅綠美化，養蜂取蜜賺錢，部分收入回饋社區運用。

另一方面社區也復育野生蜂，發現野生蜂蹤跡，提供蜂箱築巢，並妥善照顧，不取蜜讓牠們自然分群，2年多統計復育200多群，一群1000多隻至2000多隻，飛向山林回歸自然。

謝文達表示，明德社區還與工研院、核能所等單位研究，收集尿液及雞糞透過微生物分解的技術，不僅去除異味，提供家戶索取，當成種植蔬果的肥料，還可以產生綠能發電，打造無毒家園。

縣府環保局指出，環保署主辦環境教育界最高榮耀獎項第八屆國家環境教育獎，今年6月28日頒獎，苗栗縣銅鑼鄉客委會客家文化發展中心、明德社區發展協會，分別獲機關（構）組、社區組優等，亮點讓全國都看見。

苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，成果在社區活動中心周邊展示。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，成果在社區活動中心周邊展示。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，社區活動中心廁所收集尿液，利用微生物分解發電。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，社區活動中心廁所收集尿液，利用微生物分解發電。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，成果在社區活動中心周邊展示。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區打造無毒家園，成果在社區活動中心周邊展示。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區發展林下養蜂為社區資源特色，今年獲頒國家環境教育獎社區組優等肯定。圖／謝文達提供
苗栗縣頭屋鄉明德社區發展林下養蜂為社區資源特色，今年獲頒國家環境教育獎社區組優等肯定。圖／謝文達提供

苗栗縣 綠美化 水質

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