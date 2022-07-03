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「興光堡壘」走入歷史 鄭文燦：細胞分裂提供更多空間

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
「興光堡壘」今下午舉行「畢業典禮」大批使用過該聚落的青年身著畢業袍在大門口與桃園市長鄭文燦等人合影。記者賴佩璇／攝影
「興光堡壘」今下午舉行「畢業典禮」大批使用過該聚落的青年身著畢業袍在大門口與桃園市長鄭文燦等人合影。記者賴佩璇／攝影

桃園青年文創基地「興光堡壘－桃園青年創藝聚落」將走入歷史，桃園市長鄭文燦今下午出席「點點興光 畢業SAY GOOD BYE派對」活動。鄭文燦表示，要Say Goodbye有點捨不得，不過在中路重劃區4號青年職人基地即將要啟用。

鄭文燦表示，另外在八德重劃區桃漾館、中壢中原文創園區有一個青創聚落部，會像細胞分裂一樣一分為三，希望繼續提供給年輕的夥伴更多的培力中心、更多的交流中心。

這三年三個月來，許多的高中社團、大學社團都指定「興光堡壘」做活動基地，大家有點捨不得，今天是特別展覽之外，也以這個畢業裝來拍照，代表「興光堡壘」走入歷史，成為成長過程的回憶，接下來會有三個基地繼續接棒。

青年局於大興西路與正光路口設立「興光堡壘－桃園青年創藝聚落」，設有太陽多功能空間、大樹互動教室、星光劇場、藝文走廊、小花分組教室、小草會議教室、野玫練團室、天空草原8個空間，提供學生社團優先借用，並開放機關及非營利組織彈性借用。

該聚落在1198個日子裡創造了五大奇蹟，包括「開幕千人齊跳抬頭舞，活力登場」、「躍升青年首屈一指場域，揮灑青春」、「名人蒞臨，活動場場精彩」、「表藝青年築夢舞台，綻放光彩」、「文創青年職人、孵育搖籃微創後盾」。

由於該場地原本是璟都建設的「璟都生活館」空間，將收回另作使用，於是今下午舉行「畢業典禮」大批使用過該聚落的青年身著畢業袍在大門口與鄭文燦、青年局長陳冠穎、桃園市議員黃家齊、市議員參選人藍士博等人合影。

「興光堡壘」今下午舉行「畢業典禮」獲獎青年身著畢業袍與桃園市長鄭文燦等人合影。記者賴佩璇／攝影
「興光堡壘」今下午舉行「畢業典禮」獲獎青年身著畢業袍與桃園市長鄭文燦等人合影。記者賴佩璇／攝影
桃園市長鄭文燦今下午出席「點點興光 畢業SAY GOOD BYE派對」活動。記者賴佩璇／攝影
桃園市長鄭文燦今下午出席「點點興光 畢業SAY GOOD BYE派對」活動。記者賴佩璇／攝影

青年 桃園 文創 鄭文燦

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