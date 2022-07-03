「興光堡壘」走入歷史 鄭文燦：細胞分裂提供更多空間

桃園市青年文創基地「興光堡壘－桃園青年創藝聚落」將走入歷史，桃園市長鄭文燦今下午出席「點點興光 畢業SAY GOOD BYE派對」活動。鄭文燦表示，要Say Goodbye有點捨不得，不過在中路重劃區4號青年職人基地即將要啟用。

鄭文燦表示，另外在八德重劃區桃漾館、中壢中原文創園區有一個青創聚落部，會像細胞分裂一樣一分為三，希望繼續提供給年輕的夥伴更多的培力中心、更多的交流中心。

這三年三個月來，許多的高中社團、大學社團都指定「興光堡壘」做活動基地，大家有點捨不得，今天是特別展覽之外，也以這個畢業裝來拍照，代表「興光堡壘」走入歷史，成為成長過程的回憶，接下來會有三個基地繼續接棒。

青年局於大興西路與正光路口設立「興光堡壘－桃園青年創藝聚落」，設有太陽多功能空間、大樹互動教室、星光劇場、藝文走廊、小花分組教室、小草會議教室、野玫練團室、天空草原8個空間，提供學生社團優先借用，並開放機關及非營利組織彈性借用。

該聚落在1198個日子裡創造了五大奇蹟，包括「開幕千人齊跳抬頭舞，活力登場」、「躍升青年首屈一指場域，揮灑青春」、「名人蒞臨，活動場場精彩」、「表藝青年築夢舞台，綻放光彩」、「文創青年職人、孵育搖籃微創後盾」。