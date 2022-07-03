竹市府助台大醫院整合擴院用地 蘇貞昌：全力支持興建

行政院長蘇貞昌今到新竹台大分院新竹醫院慰勉醫護人員，並前往湳雅院區預定地，市長林智堅與新竹台大分院長余忠仁分別報告用地取得過程及擴院規畫，獲蘇貞昌肯定、宣布將補助興建經費，期許湳雅院區未來完善竹竹苗地區急重症醫療品質。

林智堅說，新竹台大分院因現有院區腹地狹小及老舊，擴院需求迫切，2017年5月市府與台大醫院達成「根留新竹」湳雅院區擴院計畫共識後，多次向中央爭取、攜手克服用地整合難題，今獲行政院補助及相關部會支持，讓湳雅院區計畫向前邁進一大步。

蘇貞昌表示，湳雅院區預定地透過中央、地方攜手整合5.18公頃用地，代表有政府會做事，中央會大力支持、補助興建工程，院內儀器也要用最新、最好的，相信未來不只新竹市，新竹縣及鄰近縣市都能享有更好醫療品質，他也督促需加速環評及都審工作，讓興建作業加快完成。

立委柯建銘表示，新竹台大分院搬遷到經國院區已近40年，擴院需求一路上受到協助，要感謝的人實在太多，以前空講、無法落實，現在有中央執政、地方治理配合，才能化解多年難題，也特別謝謝蘇貞昌院長支持新竹市重大建設逐步推動、實現。

衛福部長陳時中也說，地方確實有增加醫院的需求，且新竹市府還找到好地方、找到可信賴有能力的經營者，未來科研、教育、醫療服務都能更好。

都發處指出，擴院案的都市計畫變更於2015年11月經內政部審定，歷經無數次拜訪與溝通，積極與私有地主協商市地重畫方案，取得雙贏，終於在2018年2月經內政部地政司審核通過公辦跨區市地重畫計畫書，同年4月底發布實施。2020年11月藉公辦跨區市地重畫取得當時新竹農田水利會權屬的狹長土地，為擴院計畫的關鍵性進展。