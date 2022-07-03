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苗栗全縣測速桿王在頭份市中央路 上半年取締4043件

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年前半年測速桿王頭份市中央路前的測速桿，去年9月間拍到騎士超速挑釁，警方循線查獲開單。圖／苗罧縣警察局提供
苗栗縣今年前半年測速桿王頭份市中央路前的測速桿，去年9月間拍到騎士超速挑釁，警方循線查獲開單。圖／苗罧縣警察局提供

苗栗縣頭份市中央路50公尺大道去年改善工程完工，有第一名道路設計稱號，縣警局今天公布今年上半年固定式測速照相桿逕行舉發件數，中央路頭份國中前測速桿取締4043件，首度躍升全縣測速桿王。

縣警局交通隊今天前半年測速桿取締超速件數，第一名頭份市頭份國中前4043件，第2名至第5名依序是台61線後龍鎮97.55公里北向3853件，台3線大湖段131.6公里北向2062件，台13線頭屋段24.2公里南向1623件，台3線獅潭段108公里南向971件。

警方說，台61線後龍段97.55公里處因路幅寬敞筆直，也無岔路及號誌管制，速限每小時80公里，用路人容易超速行駛，連續3年桿王，今年上半年首度被中央路頭份國中前測速桿擠到第二名。

警方分析中央路是來往頭份、竹南主要道路，且周邊工業區、餐飲商場活動發達，出入該路段車流越來越多，再加上中央路改造工程去年3月完工後，道路寬敞好行，駕駛人不自覺提升車速，超過速限每小時50公里規定，因此超速違規件數大增，以190件的差距，成為新桿王。

警方說，速測速桿去年9月8日夜間還拍到一輛機車超速37公里，還用口罩遮蔽車牌躲避測照，後座乘客更對著鏡頭比讚，挑釁執法威信，警方成立專案小組過濾20天的路口監視器畫面，查出違規人，開出無照駕駛、遮蔽車牌，及超速3張罰單，罰鍰破萬元。

頭份市中央路改造計畫，縣府2018年爭取營建署核定3.4億元，辦理「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」，工區全長約2.8公里，涵蓋營建署提升道路品質的9大指標設計，獲營建署「2020馬路好行計畫」3大獎，及「建築園冶獎」等肯定，外縣市都來取經，有第一名道路設計之稱。

苗栗縣今年前半年測速桿王頭份市中央路前的測速桿，去年9月間拍到騎士超速挑釁，警方循線查獲開單。圖／苗罧縣警察局提供
苗栗縣今年前半年測速桿王頭份市中央路前的測速桿，去年9月間拍到騎士超速挑釁，警方循線查獲開單。圖／苗罧縣警察局提供

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