桃市原民運傳統射箭賽 高獎金引300好手參賽
桃園市原住民族運動會「市長盃全國傳統射箭錦標賽」，今天在體育大學舉辧。今年共有來自全國各地射箭94組隊伍約300名射箭高手齊聚。
桃園市長鄭文燦致詞表示，盼所有選手在疫後能打開心胸，「以箭會友」傳承原住民族傳統的狩獵文化，也讓射箭技藝成為團結族人的象徵。
鄭文燦表示，桃園是全國原住民族的重要基地，原住民朋友的運動表現也非常優秀，連續3年拿下全國原住民族運動會總冠軍，更連年勇奪全國泰雅族運動會冠軍；桃園原住民族人口近8萬人，超過台東縣、僅次於花蓮縣，其中桃園都會原住民多達7萬人，也是全國最多的縣市，因此市府推動許多「桃原新政」，希望將桃園打造成原住民朋友最好的故鄉。
市府體育局表示，本次賽事獎金豐厚，個人組第1名獎金1萬元、第2名8000元、第3名6000元、第4名5000元、第5名4000元、第6名3000元，4位優勝獎每人獎金1000元。
團體組第1名則有獎金1萬5000元、第2名1萬2000元、第3名9000元、第4名7500元、第5名6000元、第6名4500元，4隊優勝獎每隊獎金3000元；參加比賽選手皆可獲得精美禮品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言