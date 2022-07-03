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桃市原民運傳統射箭賽 高獎金引300好手參賽

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市原運會「市長盃全國傳統射箭錦標賽」今天開賽，市長鄭文燦前往為選手打氣。記者朱冠諭／攝影
桃園市原運會「市長盃全國傳統射箭錦標賽」今天開賽，市長鄭文燦前往為選手打氣。記者朱冠諭／攝影

桃園市原住民族運動會「市長盃全國傳統射箭錦標賽」，今天在體育大學舉辧。今年共有來自全國各地射箭94組隊伍約300名射箭高手齊聚。

桃園市長鄭文燦致詞表示，盼所有選手在疫後能打開心胸，「以箭會友」傳承原住民族傳統的狩獵文化，也讓射箭技藝成為團結族人的象徵。

鄭文燦表示，桃園是全國原住民族的重要基地，原住民朋友的運動表現也非常優秀，連續3年拿下全國原住民族運動會總冠軍，更連年勇奪全國泰雅族運動會冠軍；桃園原住民族人口近8萬人，超過台東縣、僅次於花蓮縣，其中桃園都會原住民多達7萬人，也是全國最多的縣市，因此市府推動許多「桃原新政」，希望將桃園打造成原住民朋友最好的故鄉。

市府體育局表示，本次賽事獎金豐厚，個人組第1名獎金1萬元、第2名8000元、第3名6000元、第4名5000元、第5名4000元、第6名3000元，4位優勝獎每人獎金1000元。

團體組第1名則有獎金1萬5000元、第2名1萬2000元、第3名9000元、第4名7500元、第5名6000元、第6名4500元，4隊優勝獎每隊獎金3000元；參加比賽選手皆可獲得精美禮品。

原住民 桃園市長 鄭文燦

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