大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典今展開 正氣包實用又吸睛

傳承百年的農曆6月24日的大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，由大溪木博館以「大溪大禧」為慶典經營，運用與當代生活對接的創意跟設計，將傳統民俗的內在精神與故事轉化，今熱烈展開現場相當熱鬧，系列活動將延續至7月22日。

「2022大溪大禧」以大溪全城在農曆六月總動員籌備關公生日的慶典生活節奏為基底，今年更取自大溪普濟堂前的匾額以「敦正氣」為題，意在尊崇浩然正氣，並強調正心正念、強身健體、虔誠祝福三大面向。

桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅今出席活動，鄭說，大溪大禧用文化設計力，把一個宗教節慶轉型成為文化祭典、文化市集，這幾年獲得大溪鄉親跟遊客很大的支持。

木博館表示，今開幕活動「與神同巡」將持續至22日傳統經典遶境為最高潮，更有各項結合設計與創意規劃的精采活動；邀請神級貴賓新竹都城隍爺帶領范謝將軍共襄盛舉，關公與都城隍爺組成「正氣雙神」，帶來滿滿正氣，共同歡慶巡遊老城區。

今晚的正氣Pa！是場傳統藝陣技藝與當代表演藝術共演的酬神派對，並有傳統布袋戲鬧台扮仙融入互動科技，除了在地藝陣及廟會新創表演輪番上陣拚場，壓軸特別邀來保庇天后王彩樺，以今年特別創作的大溪慶典歌曲紅紅ON ON及正氣舞讓全場一起搖擺。