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大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典今展開 正氣包實用又吸睛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
本次「正氣包」為攜手維大力跨界聯名商品。
本次「正氣包」為攜手維大力跨界聯名商品。

傳承百年的農曆6月24日的大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，由大溪木博館以「大溪大禧」為慶典經營，運用與當代生活對接的創意跟設計，將傳統民俗的內在精神與故事轉化，今熱烈展開現場相當熱鬧，系列活動將延續至7月22日。

「2022大溪大禧」以大溪全城在農曆六月總動員籌備關公生日的慶典生活節奏為基底，今年更取自大溪普濟堂前的匾額以「敦正氣」為題，意在尊崇浩然正氣，並強調正心正念、強身健體、虔誠祝福三大面向。

桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅今出席活動，鄭說，大溪大禧用文化設計力，把一個宗教節慶轉型成為文化祭典、文化市集，這幾年獲得大溪鄉親跟遊客很大的支持。

木博館表示，今開幕活動「與神同巡」將持續至22日傳統經典遶境為最高潮，更有各項結合設計與創意規劃的精采活動；邀請神級貴賓新竹都城隍爺帶領范謝將軍共襄盛舉，關公與都城隍爺組成「正氣雙神」，帶來滿滿正氣，共同歡慶巡遊老城區。

今晚的正氣Pa！是場傳統藝陣技藝與當代表演藝術共演的酬神派對，並有傳統布袋戲鬧台扮仙融入互動科技，除了在地藝陣及廟會新創表演輪番上陣拚場，壓軸特別邀來保庇天后王彩樺，以今年特別創作的大溪慶典歌曲紅紅ON ON及正氣舞讓全場一起搖擺。

鄭文燦及林智堅今也開箱「正氣包」，為攜手維大力跨界聯名，推出關公維大力和神龍沙士2款汽水，搭配特製關公立體冰磚盒、實用保冷袋，及平安符等系列商品，供民眾購買，其餘詳細活動可上官網查詢。

鄭文燦（中）及林智堅（右2）今也開箱「正氣包」。記者翁唯真／攝影
鄭文燦（中）及林智堅（右2）今也開箱「正氣包」。記者翁唯真／攝影
傳承百年的農曆6月24日的大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，今熱鬧展開。記者翁唯真／攝影
傳承百年的農曆6月24日的大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，今熱鬧展開。記者翁唯真／攝影

關公 新竹市長

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