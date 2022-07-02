竹縣親子小戲節今起連2日登場 文化局化身玩具共和國

今年暑假新竹縣文化局推出「玩具共和國-2022新竹縣親子小戲節」，把文化局園區戶外場域變身各式玩具樂園，打造5個主題舞台，由12組表演團隊演出37個場次，接續帶來舞蹈、歌唱、馬戲、故事說書等精彩活動，今起一連2天登場。

竹縣文化局長李安妤說，親子小戲節今年以「玩具共和國」為主題，搭配戲劇、音樂、舞蹈及馬戲等，將文化局園區打造為充滿童趣的世界，讓親臨現場的大小朋友都能感受好玩有趣的魅力。

本周末2天活動，邀請12組表演者及演出團體，包括馬戲之門、古式北木、好人好事製作、劉唐成、水精靈民族舞蹈團等，一同以「玩具」為主題發展創作，共帶來37個場次的演出。活動現場也設置市集和行動書車，方便親子休憩，大人和孩子也能一起挑選、閱讀喜愛的書籍。

活動現場5個大小舞台中，主舞台A以「回憶音樂盒」來呈現舞蹈和歌曲演唱，小舞台B則以「大樹之屋」為題，安排小丑、偶戲等的演出，小舞台C「夢幻花園」將有馬戲表演及戲劇演出等。

另外，周邊區域也規畫「故事迴廊」跟「時光走廊」，由不同的表演者接力為小朋友們故事說書，親子小戲節以豐富奇幻的展演，為暑假揭開序幕。