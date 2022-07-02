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青草湖有「光獸」 新竹市湖光島藝術季今晚開跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」。圖／市府提供
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」。圖／市府提供

暑假開跑，新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，市長林智堅與秘書長陳章賢晚間現身點燈儀式；湖光島藝術節每晚5點到10點亮燈，歡迎民眾到青草湖尋找「光獸Mossmo」，共度奇幻夏日。

湖光島藝術節今日開幕，由打造「光獸Mossmo」的藝術家陳普拉開序幕。他表示，非常榮幸能參與這活動，取名湖光島藝術節，代表以「光」串聯青草「湖」與于飛「島」，也意味連結生態和人的關係，光更有發光、重回榮光的意涵，是青草湖重生意象。

晚間也由FOCA福爾摩沙馬戲團表演扯鈴與舞蹈，並邀請林智堅市長與陳章賢秘書長上台，按鈕開啟光獸Mossmo的燈光秀。

城銷處表示，青草湖水岸環境改善工程投入超過1億元，更是青草湖啟用60多年來，最大規模的景觀改造工程，不僅清除湖底淤泥、打造180度湖景步道、步道採緩坡道，還有適合親子的天鵝船以及新潮的SUP立式划槳活動。

另外，今天點亮的「湖光島藝術節」為期一個月，島上的光獸Mossmo家族為青草湖帶來一個驚豔的亮點，沿著湖岸各個角度觀賞，白天及夜晚風貌都不同。

城銷處處長林正光表示，暑假來臨，新竹海岸線有新竹漁港及串聯至苗栗的自行車道，青青草原與青草湖也是郊區親子好去處，新竹公園則是市區輕鬆半日遊最佳據點。中央悠遊國旅推廣補助即將展開，歡迎全國遊客來訪新竹，選擇新竹住一晚。

城銷處指出，光獸觀賞位置於湖岸休憩平台，平日下午4點至晚上9點及假日下午1點至晚上9點，還會開放適量人數至于飛島上觀看。另外，即日起至31日的周六、日上午11時至晚上9時，明湖路1075巷將視現況交通管制，請遊客多加配合，維持交通順暢。

FOCA福爾摩沙馬戲團表演扯鈴與舞蹈。圖／市府提供
FOCA福爾摩沙馬戲團表演扯鈴與舞蹈。圖／市府提供
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，市長林智堅與秘書長陳章賢晚間現身點燈儀式。圖／市府提供
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，市長林智堅與秘書長陳章賢晚間現身點燈儀式。圖／市府提供
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，昨晚正式點燈，歡迎民眾來尋找「光獸Mossmo」。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，昨晚正式點燈，歡迎民眾來尋找「光獸Mossmo」。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，昨晚正式點燈，歡迎民眾來尋找「光獸Mossmo」。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，昨晚正式點燈，歡迎民眾來尋找「光獸Mossmo」。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，昨晚正式點燈，歡迎民眾來尋找「光獸Mossmo」。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天起至31日在青草湖推出「湖光島藝術節」，昨晚正式點燈，歡迎民眾來尋找「光獸Mossmo」。記者張裕珍／攝影

新竹 藝術節 林智堅

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