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影／小智、燦哥合體 雙手交疊爭取桃園鄉親的支持
桃園大溪普濟堂關聖帝君今天舉行聖誕慶典，桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅一同出席慶祝活動，兩人在慶典上互稱燦哥與小智，並特別以雙手交疊來展現傳承，兩位市長在點燃起馬炮後跟著繞境隊伍一同踩街，向沿途民眾一一揮手致意。
林智堅會後受訪時表示：請辭時間點在7月8日就會辦理交接，把市長的職務交接給熟稔市政工作的秘書長陳章賢，大家放心市政絕對不會空轉，而選戰規畫會藉著鄭和桃園隊的經驗，勤走地方、聆聽聲音，讓大家認識他，並透過政見來得到桃園鄉親支持。
至於民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶說林智堅為落跑市長，並提出民調資料表示6成民眾希望他在新竹做滿，林智堅回應，受徵召後「許多政黨候選人就試圖用各種方式要在我身上貼上各種標籤」，希望未來桃園的選戰是君子之爭，透過政見、討論，來換取桃園市民的支持，政治口水大可不必。
最後他也主動提及上專訪內容，說政治工作者人生很多的規劃不是自己能夠決定的，他澄清是因為疫情打亂了他和太太想帶小孩及出國沉澱進修計畫，希望有心人不要刻意透過帶風向的方式，抹黑、造謠。
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