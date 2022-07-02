竹市北大、西大路口科技執法宣導期偵測1873件 7月開罰

新竹市北大路、西大路口多功能科技執法裝設驗收完畢，可同步偵測未禮讓行人、闖紅燈、超速、違規左右轉、跨越雙黃線與違停等；市警局6月10日起展開宣導期，21天以來偵測違規1873件，以違停為大宗，昨天起正式執法，呼籲用路人遵守交通法規。

市警察局交通隊近年陸續在火車站、城隍廟、巨城周邊與慈雲路、埔頂二路建置科技執法，第5處擇定事故違規高風險路口「北大路與西大路口」，並在4個路口方向架設全景攝影機、車牌辨識攝影機等科技設備，可智慧偵測違規事件，不用人工開單。

交通隊指出，該路口科技執法採AI人工智慧應用技術，系統整合違規車輛自動偵測、車牌辨識及後端作業管理平台等，車輛駛入偵測區域成立違規事件後，人工智慧車辨技術直接讀取車牌字母與數字，傾斜或轉彎車一樣能識別，24小時全天候偵測違規。

西大路、北大路多功能科技執法設備就定位，宣導期在前天（6月30日）結束。警方統計，宣導期21天共違規偵測成案1873件，平均每天89件，已比設備驗收啟用前每天偵測111件略有下降，目標正式執法後能再降低事故為規率。

科技執法在路口偵測範圍可達50公尺，警方也進一步統計，宣導期偵測違規案件多達938件為路口周邊的違規停車，其餘935件都為動態違規，以深夜時段汽車停等占用機車停等區、機車未兩段式左轉與闖紅燈為違規前3名。