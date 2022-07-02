快訊

不斷更新／外出注意！19縣市大雨特報 大雷雨轟炸4地

天花疫苗買太少被廠商「已讀不回」？指揮中心回應了

中職／霸帝士遭註銷 富邦悍將有2新洋投在等

台61桃園大雨淹水車受困 工務段：排水問題 有解決對策

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台61觀音段上午大雨淹水轎車受困。記者鄭國樑／翻攝
台61觀音段上午大雨淹水轎車受困。記者鄭國樑／翻攝

桃園市觀音區昨晚至今天上午陸續降雨，上午7點一場大雨造成台61快速道路北上平面路段淹水，高度相當於轎車輪胎高，一般車輛過不去還有一輛轎車受困，警方趕來封鎖車道以免再有車輛受困。

大雨下來半小時暫歇後，雖然積水漸漸退去但現場泥濘，公路總局第一區養護工程處中壢工務段派員清理和檢查路況，確定行車安全無虞直到10點30分開放通車。

淹水路段現場在觀音區台61忠孝路口，警方表示當時淹水約50公尺，受困的轎車駕駛人因為車拋錨、水流急，駕駛人趕緊離開車子到路邊安全地方等水退。

公路總局第一區養護工程處中壢工務段段長蔡志盈，和搶修人員都趕到現場處理。初步了解為瞬間降雨量大，附近水溝排水斷面不足無法消化大量雨水造成溢流，加上一處集水井位置較高，區排水進不去等因素，導致路面嚴重積水，今年5月也曾發生淹水，當時降雨量每小時約31公釐，民眾表示今天降雨量比5月那場大。

中壢工務段表示，要根本解決這個地方逢大雨淹水的問題，必須從加大水溝排水斷面和解決周邊排水系統整合問題，下周會邀集桃園市府、農水署地方管理處和工務段研議找出徹底解決問題的方法。

積水退去後因為要清理現場，警方封鎖部分車道。記者鄭國樑／翻攝
積水退去後因為要清理現場，警方封鎖部分車道。記者鄭國樑／翻攝

淹水 雨量 桃園

延伸閱讀

不斷更新／19縣市大雨特報 彰化、台中大雷雨

桃園颱風防汛期間這些地方容易淹水 水務局列管改善

累計雨量前5名有4處在這縣市 下半天慎防大雨

居隔談政見 賴香伶:桃園交通肇事熱點也是通勤熱門路段

相關新聞

青草湖雨後染黃 1.6億整治無效？

新竹市政府爭取水利署補助，共投入1.6億元進行著名景點青草湖清淤及周邊修繕，但日前大雨過後，湖面飄滿雜草枯枝、水色黃濁，...

竹市北大、西大路口科技執法宣導期偵測1873件 7月開罰

新竹市北大路、西大路口多功能科技執法裝設驗收完畢，可同步偵測未禮讓行人、闖紅燈、超速、違規左右轉、跨越雙黃線與違停等；市...

台61桃園大雨淹水車受困 工務段：排水問題 有解決對策

桃園市觀音區昨晚至今天上午陸續降雨，上午7點一場大雨造成台61快速道路北上平面路段淹水，高度相當於轎車輪胎高，一般車輛過...

桃園颱風防汛期間這些地方容易淹水 水務局列管改善

芙蓉、艾利雙颱外圍環流正影響台灣，桃園市水務局加強因應，統計歷年防汛期低窪等容易積水甚至成災的地點，從2015年滾動式列...

桃園出現首例境外移入登革熱 居隔縮短 不顯感染風險高

桃園市衛生局於今天舉辦「全民齊滅孓 登革不猖獗」登革熱衛教宣導，市長鄭文燦也和團隊參加，邀集社區、學校與企業代表共同防治...

竹北市露天電影院7／2起開播 10部人氣電影免費看

邁入第7年舉辦的竹北市露天電影院，已成為竹北市年度重大活動之一，市公所規畫在10處公共場所播放10部超人氣戶外電影，今晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。