台61桃園大雨淹水車受困 工務段：排水問題 有解決對策
桃園市觀音區昨晚至今天上午陸續降雨，上午7點一場大雨造成台61快速道路北上平面路段淹水，高度相當於轎車輪胎高，一般車輛過不去還有一輛轎車受困，警方趕來封鎖車道以免再有車輛受困。
大雨下來半小時暫歇後，雖然積水漸漸退去但現場泥濘，公路總局第一區養護工程處中壢工務段派員清理和檢查路況，確定行車安全無虞直到10點30分開放通車。
淹水路段現場在觀音區台61忠孝路口，警方表示當時淹水約50公尺，受困的轎車駕駛人因為車拋錨、水流急，駕駛人趕緊離開車子到路邊安全地方等水退。
公路總局第一區養護工程處中壢工務段段長蔡志盈，和搶修人員都趕到現場處理。初步了解為瞬間降雨量大，附近水溝排水斷面不足無法消化大量雨水造成溢流，加上一處集水井位置較高，區排水進不去等因素，導致路面嚴重積水，今年5月也曾發生淹水，當時降雨量每小時約31公釐，民眾表示今天降雨量比5月那場大。
中壢工務段表示，要根本解決這個地方逢大雨淹水的問題，必須從加大水溝排水斷面和解決周邊排水系統整合問題，下周會邀集桃園市府、農水署地方管理處和工務段研議找出徹底解決問題的方法。
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