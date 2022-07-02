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桃園颱風防汛期間這些地方容易淹水 水務局列管改善

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
八德區僑興新村排水工程施工期間。圖／水務局提供
八德區僑興新村排水工程施工期間。圖／水務局提供

芙蓉、艾利雙颱外圍環流正影響台灣，桃園市水務局加強因應，統計歷年防汛期低窪等容易積水甚至成災的地點，從2015年滾動式列管、改善累計有583個點，至今年6月已經降到36個地點。

雖然易淹水列管件數下降，不過像機捷A8站（林口長庚）、復興路桃園火車站和八德、中壢交接崁頂路等重要道路、人口密集區在改善工程沒完成前，還是有大雨（每小時60毫米以上）來襲時淹水的虞慮。

水務局每個月檢討改善進度，市政府秘書長黃治峯每3個月也會召開跨局處會議檢討，同時提出對策，這也是水患減少的主因。

水務局表示，改善易淹水區已經看見成效，像八德區豐德路旁的僑興新村過去每次碰到大雨，或雨勢不大但是下得久必淹水，社區到處積水。

為了解決問題，不能只靠抽水機和砂包治標不治本，這兩年先改善外圍排水、修復舊大湳水圳，還要做截流與排水箱涵設施，目前總工程已經完成約90%，雖然還沒全部完成，但是淹水問題已經明顯改善，市政府也花上億元經費。

其他像八德區靠近中壢新中北路的崁頂路也是低窪易淹水區，目前還在改善，這次颱風外圍環流可能造成影響，已經部署抽水機待命。

在桃園區方面，復興路（臺1線）在台鐵桃園站這邊，因為捷運綠線和鐵路地下化正在施工，加上早年中央開闢臺1線的時候只做一般排水溝，沒有排水箱涵，才會造成現在下大雨就淹水的棘手問題，因為路面下管線多，水務局計畫加寬、加深原有的排水溝一次解決原有排水問題，目前已經完成工程設計正在上網招標。

另外就是機捷A8站（長庚）周邊逢大雨就淹水的問題，目前已經先做側溝加寬和轉向等改善措施，但是長遠需要另外設置兩條排水箱涵長約3公里正在設計，完成設計以後會向中央爭取3.5億元工程經費，因為之前已經先溝通，中央會支持這筆預算。

水務局表示，會在官方的「水情看桃園」APP，和市府官網隨時發布容易淹水熱區訊息，同時在熱區準備好近5萬個砂包、超過百台包括6吋口徑以上的抽水機加強部署。另外，一旦強降雨導致排水系統難負荷，會再啟動滯洪池等緊急排水設施，確保低窪區不發生水患。

八德區僑興新村排水工程施工後，不但解決淹水問題，環境也改善。。圖／水務局提供
八德區僑興新村排水工程施工後，不但解決淹水問題，環境也改善。。圖／水務局提供

淹水 桃園

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