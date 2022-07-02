風景區熱門警所 南庄分駐所新廳舍落成啟用

苗栗縣頭份警分局南庄分駐所廳舍拆除重建工程歷經4年推動，上午落成啟用，地方各界共同焚香祝禱，喜氣洋洋；南庄是縣內著名景區，分駐所面向南庄老街，也提供「鐵馬驛站」服務，遊客上門求助、詢問頻繁，是當地交通、治安維護的重鎮，縣府期待分駐所「入新厝」後注入新活力，承擔更大責任。

落成儀式由縣長徐耀昌、縣警局長陳武康共同主持，各級民代、警友會、志工、義警、民防、義交及地方人士百餘人觀禮，場面熱絡，典禮在良安宮醒獅團擊鼓、舞獅的熱鬧氣氛中揭開序幕，隨後進行祝禱、剪綵及揭牌儀式，會場充滿濃濃喜氣。

縣警局指出，南庄分駐所舊廳舍建於1980年，歷經40餘年，由於南庄觀光發展日益蓬勃，轄區治安、交通情勢也不斷改變，陪伴員警40年的舊廳舍已不敷使用，在縣長及縣議會鼎力支持下促成重建案，規畫在原址建新的辦公廳舍。

南庄分駐所工程經費3500萬元，2018年規畫設計後，次年發包開工，今年6月24日竣工後，員警已先行進駐辦公，挑選吉日在今天辦落成啟用典禮。

縣警局指出，新廳舍為地上3層的建築物，總樓地板面積達952.23平方公尺，外觀設計以現代綠能建築理念呈現，內部空間規畫及設施兼顧親民、動線流暢及駐地執勤安全，構築出整體完善的辦公環境。