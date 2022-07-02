賴香伶提民調批「落跑」林智堅反問：要帶職參選嗎？

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天指出，有民調顯示高達近6成桃園市民認為新竹市長林智堅應該做完任期，質疑林落跑並要求林公布內部民調。林智堅今天受訪說，民調是各陣營各自作為選戰參考的資料，並反問賴香伶要「繼續帶職參選嗎？這會是桃園市民所期待的嗎？」

林智堅今天下午將到桃園大溪參加2022大溪大禧-敦正氣「與神同巡」開幕式，是獲徵召提名後首度在桃園「公開亮相」，傍晚還要參加國際扶輪社3501總監的交接儀式。林證實表示，這段期間不管是公開或私下，已有許多邀訪行程，會陸續到桃園。

林智堅也說，7月8日正式辭職，7月9日後「就會全心投入桃園選舉工作上」，不管宗教、社團、社區、教育界、文化界，各面向不同團體活動我都會緊密地來參加，我們會和桃園隊盡速推出牛肉和政見，也會勤走基層，在未來這100多天讓市民更認識他。

至於賴香伶今天拿出民調表示多數桃園市民還是希望林智堅做完任期，並呼籲林智堅公布內部民調。林智堅表示，沒看到賴委員所說，至於各陣營何時要公布或不公布民調，必須尊重，自己將辭職到桃園參選市長，並反問賴身為立委要繼續帶職參選嗎？

另，有媒體專訪提到林智堅原本規畫今年卸任後要赴美。林智堅也說明，當時以訪問學人條件向美國智庫申請到美國進修，希望讓自己再沉澱一下，但在書信往返過程，遇到疫情衝擊，因此計畫停擺，並以此強調政治工作者人生往往無法有明確規畫。

另，民眾黨立委高虹安迄今未鬆口參選人新竹市長，林智堅認為「這是民眾黨自己家務事」，並批高每天或經常在台北開記者會抨擊新竹市政府，「新竹市民眼睛是雪亮的」，大家心中都有一把尺，要不要來新竹參選，如果有心，這個決定並不困難。