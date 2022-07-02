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桃園出現首例境外移入登革熱 居隔縮短 不顯感染風險高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
清理廢輪胎是防治病媒蚊重要的方法。圖／衛生局提供
清理廢輪胎是防治病媒蚊重要的方法。圖／衛生局提供

桃園市衛生局於今天舉辦「全民齊滅孓 登革不猖獗」登革熱衛教宣導，市長鄭文燦也和團隊參加，邀集社區、學校與企業代表共同防治登革熱，呼籲全民落實環境「巡、倒、清、刷」防治工作，攜手齊力滅孓，讓登革病毒不猖獗。

衛生局表示，登革熱流行期已到來，桃園為國門之都，6月20日出現今年首例登革熱境外移入個案，意味桃園面臨登革熱境外移入的威脅遠較其他縣市高。

另外，桃園配合中央居家檢疫政策設有多家防疫旅館及集中檢疫所，入境者居家檢疫天數逐漸縮短，檢疫結束回社區居住，這將提升登革熱不顯感染者潛伏桃園的時間及增加相關風險。

衛生局王文彥局長說明，登革熱為環境傳染病，控制病媒蚊孳生是登革熱防治的重心，最有效的方法就是環境衛生的維護及孳生源的清除；透過凝聚社區共識，以全民總動員的方式，共同參與登革熱防治工作。

桃園市13區衛生所人員及環保志（義）工定期在各社區、鄰里及防疫旅館、校園、菜園、集中檢疫場所、人口密集場所等重點環境加強病媒蚊孳生源清除工作，針對有查獲病媒蚊孳生源地區加強複查，共同守護市民健康。

環保局呂理德局長表示，為了以精準防疫的方式，利用科學的數據判定登革熱發生風險，阻絕疫情，環保局2020年起就跟國家衛生研究院合作，一開始先在曾發生登革熱疫情的地區像桃園、龜山、蘆竹等行政區布設誘卵桶監測病媒蚊指數，去年、今年持續推動，針對全市近300個里持續監測，如發現有風險高的里別時，即啟動孳生源清除或緊急性化學噴藥等防治措施，降低登革熱疫情發生的風險。

同時，各里環保志工也積極協助配合，統計今年1到5月已動員約8萬6000人次環保志工，清除約1萬3000個積水容器，徹底消滅病媒蚊孳生源。

衛生局也提醒民眾外出活動時要做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，或於皮膚裸露處噴灑經政府機關核准之防蚊液，避免蚊蟲叮咬；自境外返國14日內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知TOCC（旅遊、職業、接觸、群聚史）。將登革熱阻絕於境外。

鄭文燦示範戶外容器防孳生病媒蚊的方法。圖／衛生局提供
鄭文燦示範戶外容器防孳生病媒蚊的方法。圖／衛生局提供
落實環境「巡、倒、清、刷」防治工作很重要。圖／衛生局提供
落實環境「巡、倒、清、刷」防治工作很重要。圖／衛生局提供

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