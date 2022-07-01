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竹市警辦全國波麗士插畫展 還有小警察制服可試穿體驗

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，展出20名警察插畫家30幅畫作。圖／市警局提供
第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，展出20名警察插畫家30幅畫作。圖／市警局提供

第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，展出20名警察插畫家30幅畫作。市警局長郭士傑今天說，日前將聯展3幅插畫上傳臉書，逾2千人按讚，頗受好評，7月展期間，現場也提供小警察制服，歡迎試穿體驗。

副市長沈慧虹今天觀展，表示展覽以「家」為題，對第一線警察同仁而言，宿舍就像是他們的第二個家，期盼作品讓觀賞民眾看見警察同仁的日常與辛苦，市府也將持續推動警察福利，讓異鄉工作的警察久留新竹，一同打造能讓百姓依賴信任的城市。

市警局公關科「小編」高振修說，舉辦全國波麗士插畫聯展，是希望藉由插畫，表達來自第一線警察同仁的想法，民眾也能體會警察的辛苦與忙碌。展覽主題為「家」，讓警察們以HOUSE、HOME、FAMILY的三大領域發揮聯想，與警察宿舍相互呼應。

第4屆全國波麗士插畫聯展展期將一路到9月4日，時間為早上10點到晚上6點（周一公休）。

第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，副市長沈慧虹（中）今天觀展與孩子互動。圖／新竹市警局提供
第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，副市長沈慧虹（中）今天觀展與孩子互動。圖／新竹市警局提供
第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，副市長沈慧虹（左）今天觀展與孩子互動。圖／新竹市警局提供
第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，副市長沈慧虹（左）今天觀展與孩子互動。圖／新竹市警局提供

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