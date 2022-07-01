竹縣府擬爭2億整治竹北豆子埔溪 預計明年2月開工
橫貫新竹縣竹北市的豆子埔溪，過去常因惡臭、步道未能串聯引發民怨，新竹縣政府加強重視豆子埔溪環境整治，預計分期、分段進行整治，今天舉辦成果發表會。縣府預計向中央爭取2億元經費整治，若計畫順利，預計明年2月開工、後年完工，要媲美韓國清溪川，成為新竹縣亮點。
新竹縣長楊文科表示，豆子埔溪為竹北市的母親河，但在冬天旱季時或是夏天時，常面臨魚群暴斃問題，鄉親時常反映，「我們也屢次清除死魚」，狀況年復一年未改善，因此立即交予工務處也展開整治規畫。
竹縣府預計分期程整治豆子埔溪，過去已經舉辦多次研討會、實際考察、走讀以及公民參與工作坊，也與豆子埔溪流經的14個里的里長、代表、縣議員及鄉親共同討論，並廣納民眾的意見，顧問工程公司也在今天舉辦成果說明會，聽取大眾意見。
楊文科表示，縣府接續要向中央爭取2億元經費進行豆子埔溪整治，朝綠水長流、人行步道串連，還要加強植栽、夜間照明；目標超越台中市柳川，更媲美韓國清溪川，將豆子埔溪打造為新竹縣亮點。
豆子埔溪全長約11.4公里，上游（永興橋至安溪寮橋）預計規劃為農業休閒區，鄰水開放空間，並串聯既有步道及自行車道，提供民眾休閒活動。中上游（安溪寮橋至縣政一號橋）定位為都會水岸，加強兩岸綠美化，水道內生態棲地營造，接續都市綠廊。
中下游（縣政一號橋至社崙橋）為親水生活區，則連接竹北舊市街，加強親水空間營造，提升民眾生活。下游（社崙橋到河川終點）則定位為生態及田園景觀保留區，配合自行車活動，引導民眾感受自然環境。
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