大雨釀災？ 竹縣寶山安居社區 花園突現1.3公尺天坑

近期大雨過後，住家竟出現程度不等的地基下陷，甚至花園冒出大坑洞，還有排水溝龜裂問題，事發地點位在新竹縣寶山鄉大崎村的新竹山莊安居社區。新竹縣議員邱振瑋今邀集相關單位會勘，呼籲第2河川局盡速清除行水區內淤沙、雜木以暢通水流，並施工加固河道駁坎基腳。

社區主委劉明慰表示，社區已約有20年，水土流失的狀況應是逐年慢慢發生，直到近年才越發嚴重，已經聯繫縣府水保服務團派人前來檢視；不過近期大雨，社區蔡姓住戶的花園，竟突然冒出1個深約1.3公尺的坑洞，導致坑洞旁圍籬嚴重歪斜，附近住戶都很擔憂。

社區沈姓住戶表示，住家排水溝已經出現龜裂和下陷，後院花園地基明顯向溪流方向傾斜，因為土石流失嚴重，每隔2、3年就得自費補土。

二河局表示，新竹山莊安居社區所在的客雅溪流域維持得很自然，不建議對現場進行過多擾動，並依治理計畫由下游往上游辦理整治。對於已經崩塌的河道基腳、行水區內淤沙、以及有影響行水之虞的雜木，將立即啟動搶險工程，迅速加強改善、提升安全。