快訊

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

台灣好市多有多賺錢？從母公司公告的「一個數字」看出端倪

大雨釀災？ 竹縣寶山安居社區 花園突現1.3公尺天坑

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉大崎村的新竹山莊安居社區，出現程度不等的地基下陷，甚至花園冒出大坑洞。記者王淑君／攝影
新竹縣寶山鄉大崎村的新竹山莊安居社區，出現程度不等的地基下陷，甚至花園冒出大坑洞。記者王淑君／攝影

近期大雨過後，住家竟出現程度不等的地基下陷，甚至花園冒出大坑洞，還有排水溝龜裂問題，事發地點位在新竹縣寶山鄉大崎村的新竹山莊安居社區。新竹縣議員邱振瑋今邀集相關單位會勘，呼籲第2河川局盡速清除行水區內淤沙、雜木以暢通水流，並施工加固河道駁坎基腳。

社區主委劉明慰表示，社區已約有20年，水土流失的狀況應是逐年慢慢發生，直到近年才越發嚴重，已經聯繫縣府水保服務團派人前來檢視；不過近期大雨，社區蔡姓住戶的花園，竟突然冒出1個深約1.3公尺的坑洞，導致坑洞旁圍籬嚴重歪斜，附近住戶都很擔憂。

社區沈姓住戶表示，住家排水溝已經出現龜裂和下陷，後院花園地基明顯向溪流方向傾斜，因為土石流失嚴重，每隔2、3年就得自費補土。

二河局表示，新竹山莊安居社區所在的客雅溪流域維持得很自然，不建議對現場進行過多擾動，並依治理計畫由下游往上游辦理整治。對於已經崩塌的河道基腳、行水區內淤沙、以及有影響行水之虞的雜木，將立即啟動搶險工程，迅速加強改善、提升安全。

新竹縣議員邱振瑋表示，社區緊鄰河道的駁坎基腳部分已遭沖刷侵蝕，希望二河局可以穩固河道的基腳且維持流水順暢，如此才可以穩固社區駁坎基腳不被繼續沖刷，造成土石再度流失。

社區住戶花園冒出1個深約1.3公尺的坑洞，導致坑洞旁圍籬嚴重歪斜。記者王淑君／攝影
社區住戶花園冒出1個深約1.3公尺的坑洞，導致坑洞旁圍籬嚴重歪斜。記者王淑君／攝影
竹縣寶山鄉新竹山莊安居社區，出現程度不等地基下陷，新竹縣議員邱振瑋邀集相關單位會勘。記者王淑君／攝影
竹縣寶山鄉新竹山莊安居社區，出現程度不等地基下陷，新竹縣議員邱振瑋邀集相關單位會勘。記者王淑君／攝影
新竹縣寶山鄉大崎村的新竹山莊安居社區住家，排水溝已經出現龜裂和下陷。記者王淑君／攝影
新竹縣寶山鄉大崎村的新竹山莊安居社區住家，排水溝已經出現龜裂和下陷。記者王淑君／攝影

新竹 崩塌 土石流

延伸閱讀

台東都蘭部落發行社區貨幣 盼創在地經濟循環

影／日管處規畫生態步道 貫通埔里桃米、魚池澀水社區

範圍擴大！14縣市大雨特報 6縣市大雷雨慎防雷擊冰雹

竹縣+896 連3天低於千人 長者打疫苗送禮券延長至7月底

相關新聞

竹市警辦全國波麗士插畫展 還有小警察制服可試穿體驗

第4屆全國波麗士插畫聯展即日起在新竹市歷史建築南大路警察宿舍「竹下町」登場，展出20名警察插畫家30幅畫作。市警局長郭士...

從出生到往生 苗縣生態保育中心寵物紀念園委外營運

苗栗縣生態保育教育中心完成的犬貓動物焚化爐及寵物生命紀念園區今天起委外營運，包括接體、告別、火化、晉塔及環保植葬等中西式...

大雨釀災？ 竹縣寶山安居社區 花園突現1.3公尺天坑

近期大雨過後，住家竟出現程度不等的地基下陷，甚至花園冒出大坑洞，還有排水溝龜裂問題，事發地點位在新竹縣寶山鄉大崎村的新竹...

新制4大連鎖店優惠自備飲料杯首日 桃園全面稽查

環保署推出「響應全民綠生活」新制，規定4大類連鎖商店、超市今起提供民眾自備飲料杯享5元以上優惠措施，桃園市環保局下午表示...

桃園下陰影窩溪兩邊護岸高低差近公尺 楊梅公所：有計算好

桃園楊梅區高山里內的下陰影窩溪近期順水左岸施作護岸工程，不過附近認為2邊護岸高度落差大近1公尺距離，擔心大雨溪水暴漲有溢...

苗栗通霄搶修建里民活動中心 二次施工問題多

苗栗縣通霄鎮每年積極爭取台電及上級補助款，新建或修繕里活動中心，但經費很難一次到位，需再爭取經費二次施工完善，結果有新蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。