2022富齡新生活健康樂活新養生模式交流會開放報名

台灣房屋集團與聯合報系7月13日(三)在新竹縣寶山鄉漣漪書屋舉辦「2022富齡新生活健康樂活新養生模式交流會」，邀請民眾欣賞山水景色、閱讀最美環境，並進一步了解未來超高齡社會趨勢下的老後新生活型態，活動詳情及報名請上https://www.accupass.com/event/2206221018081644267737，額滿截止 。

「2022富齡新生活健康樂活新養生模式交流會」由衛福部、健康及心靈專家與台灣房屋集團總裁彭培業對談，揭開高齡社會趨勢的富齡心生活樣態 。對談議題包含超高齡社會下的照護服務；健康長壽與飲食營養的秘訣；銀髮心靈健康與跨世代共融，會後還安排參與民眾一起植樹愛地球，並可帶走一盆虎尾蘭紀念盆栽，為地球減碳盡心力。

心理健康是讓我們更健康、更幸福的關鍵。彭培業表示，全台65 歲以上高齡長者居住宅近62萬戶，且單獨生活戶破300萬戶，獨居社會型態已成形。聯合國2030年SDGs永續目標，透過預防、治療及促進心理健康與福祉，將非傳染性疾病導致的過早死亡率降低三分之一。藉由維持心理的健康、提升心理韌度，能使人更快的從挫折中恢復，且身體復原的速度更快。

未來，「一個人 」生活的比率愈來愈高，獨居社會也影響退休準備的重點和面向 。台灣房屋從環境、社會、與企業實踐永續經營的目標，打造樂齡健康智能社區，為民眾開啟健康的獨立生活模式。