從出生到往生 苗縣生態保育中心寵物紀念園委外營運

苗栗縣生態保育教育中心完成的犬貓動物焚化爐及寵物生命紀念園區今天起委外營運，包括接體、告別、火化、晉塔及環保植葬等中西式生命禮儀一應俱全，縣府盼擴大並就近提供鄉親妥善處理寵物身後事，「毛爸」、「毛媽」可帶著滿滿的愛與牠們道別。

苗栗縣早年欠缺寵物火化及殯葬設施，飼主必須遠送新竹及或其他縣市處理，位於銅鑼鄉後龍溪畔的生態保育教育中心園區2019年建置完成犬貓動物焚化爐，去年並增設空汙集塵排放設施，委外營運後配合周邊區域規畫為寵物花葬．樹葬、團體撒葬等環保植葬區，希望讓環境更加友善。

縣長徐耀昌上午11點參加犬貓寵物生命紀念園區委外營運記者會，並參觀各項設施及提供的禮儀服務，區內有色彩明亮鮮豔的骨罐「塔位」，也有告別式場及中西式禮儀堂，還有戶外樹葬、花葬等追思紀念園區，環境優雅。

徐耀昌指出，依農委會統計，縣內目前有犬類4萬7000多隻、貓類1萬7000多隻，寵物照護及福祉受大眾關注，因寵物壽命通常比飼主短，過去飼主處理寵物後事面臨諸多困擾，縣府規畫生態保育教育中心結合寵物殯葬服務，不僅可解決犬貓殯葬問題，鄉親思念毛小孩時也能有寄託。