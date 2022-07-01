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新制4大連鎖店優惠自備飲料杯首日 桃園全面稽查

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
店家在櫃檯擺出明顯的公告。圖／環保局提供
店家在櫃檯擺出明顯的公告。圖／環保局提供

環保署推出「響應全民綠生活」新制，規定4大類連鎖商店、超市今起提供民眾自備飲料杯享5元以上優惠措施，桃園市環保局下午表示，一天下來派出83名稽查員，完成322處輔導稽查，全數符合規定。

4大類列管的連鎖店家為飲料店、便利商店、速食店及超級市場。環保局表示，業者配合一次用飲料杯減量政策，應於營業場所明顯處標示「自備飲料杯省＿元（5元以上）」字樣，違反規定將依據廢棄物清理法，處以1200至6000元罰款；規定今天起實施並無無勸導期。

環保局表示，新制讓顧客自備飲料杯時，有原價5元以上的優惠，以鼓勵改變消費習慣，落實源頭減量，實質降低垃圾處理困擾，環保局也印製自備飲料杯享優惠貼紙提供業者張貼，提醒民眾在消費當下改變飲用習慣，讓市容環境更乾淨美好。

環保局長呂理德說，一次性用品源頭減量是國際趨勢，減少塑膠垃圾要從源頭做起，鼓勵民眾購買飲料自備飲料杯或租借循環杯，環保局將在7月底前完成1992家列管業者稽查輔導工作，也呼籲民眾養成自備環保餐具的習慣，減少使用一次即丟棄物品的情形。

環保局也提供貼紙讓業者多宣導。圖／環保局提供
環保局也提供貼紙讓業者多宣導。圖／環保局提供

桃園

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