快訊

起身回台灣 李立群「歸心似箭」認：很渴望回家

高雄雷雨大作！5718戶停電原因曝光 搶修工作恐受影響

桃園Novavax疫苗接種 預計7月11日雙軌制進行

中央社／ 桃園1日電

桃園市長鄭文燦今天表示，預計在7月11日開設社區接種站，並搭配13區衛生所的疫苗門診，提供Novavax疫苗接種；針對6個月至5歲嬰幼兒接種疫苗，預計在7月以雙軌制方式進行。

台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗50.4萬劑昨天抵台，指揮中心規劃提供18歲以上民眾接種，預計最快7月8日開打。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，市府預計在7月11日開設社區接種站，以及搭配13區衛生所的疫苗門診，以雙軌制提供Novavax疫苗接種。

針對6個月至5歲嬰幼兒開放接種2劑莫德納疫苗，鄭文燦表示，這部分桃園約有10萬人，將採取入校及入園接種，並搭配151間合約醫療院所的疫苗門診，以雙軌制來進行；目前疫苗到貨數量還不確定，但原則上會在7月安排接種。

新冠肺炎

延伸閱讀

台7線復興區巴陵加油站動土 造福居民遊客方便用油

鄭文燦：林智堅選舉行程已低調進行 7月初公開化

《九合一對戰系列4-桃園》廖正井分析選情 藍需團結綠有執政優勢

桃園保大街頭執法受質疑 鄭文燦：警察必須強勢執法

相關新聞

桃園下陰影窩溪兩邊護岸高低差近公尺 楊梅公所：有計算好

桃園楊梅區高山里內的下陰影窩溪近期順水左岸施作護岸工程，不過附近認為2邊護岸高度落差大近1公尺距離，擔心大雨溪水暴漲有溢...

從出生到往生 苗縣生態保育中心寵物紀念園委外營運

苗栗縣生態保育教育中心完成的犬貓動物焚化爐及寵物生命紀念園區今天起委外營運，包括接體、告別、火化、晉塔及環保植葬等中西式...

新制4大連鎖店優惠自備飲料杯首日 桃園全面稽查

環保署推出「響應全民綠生活」新制，規定4大類連鎖商店、超市今起提供民眾自備飲料杯享5元以上優惠措施，桃園市環保局下午表示...

苗栗通霄搶修建里民活動中心 二次施工問題多

苗栗縣通霄鎮每年積極爭取台電及上級補助款，新建或修繕里活動中心，但經費很難一次到位，需再爭取經費二次施工完善，結果有新蓋...

台7線復興區巴陵加油站動土 造福居民遊客方便用油

桃園復興區後山終於要有加油站！復興附近居民及遊客目前加油只能到前山的復興加油站，不過經過前期邊坡補強與土質改良作業後，位...

老招牌新形象 苗栗推明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫獲核定

苗栗縣政府以明德水庫及周邊規畫「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，盼打造重點觀光遊憩廊帶，全案參加交通部觀光局的競爭型計畫評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。