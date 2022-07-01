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桃園下陰影窩溪兩邊護岸高低差近公尺 楊梅公所：有計算好

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅下陰影窩溪，順水左岸約140公尺的護岸工程已完工。圖／楊梅區公所提供
桃園楊梅下陰影窩溪，順水左岸約140公尺的護岸工程已完工。圖／楊梅區公所提供

桃園楊梅區高山里內的下陰影窩溪近期順水左岸施作護岸工程，不過附近認為2邊護岸高度落差大近1公尺距離，擔心大雨溪水暴漲有溢洪可能，市議員周玉琴接獲陳情，希望工程單位能更改設計，一次做到好；楊梅區公所工務課長羅文驤表示，2邊田埂路面高低本就不同，工程單位沿路面施作護岸，經計算並不會有雨水倒灌問題。

羅文驤指出，此工程護岸工程地點為下陰影窩溪順水流左岸，總長約140公尺，寬8至10公尺不等，護岸自渠底開始計算約平均有2公尺高，並依右岸高度調整左岸相對高度，施工起終點與既有護岸順接，溪水最終流進福興溪。

高山里長陳奕霖指出，護岸工程河岸2邊的高低落差大，雖然是沿著道路平面施作，但仍有疑慮，居民也都覺得設計相當奇怪，颱風季將至，擔心護岸低的河岸會有溢洪情形，農田淹水風險；而護岸附近約有10多戶居民，距離護岸僅10公尺左右，難保溪水暴漲可能流進民宅。

周玉琴接到民眾陳情日前會勘，她說這段下陰影窩溪2側為農田，防汛相關問題也引起居民關注，河邊護岸不同高度又處河道轉彎處，確實有風險，希望楊梅區公所再洽詢市府水務局改善，將護岸工程一次做到好。

羅文驤說，桃園升格前下陰影窩溪為公告區排，目前則分類為其他排水由公所負責管理，護岸工程於今年4月15日開工6月13日竣工，因地勢關係2邊道路高低本就有落差，而護岸皆為2公尺，也經施工廠商計算不會出現溢洪的情形。

桃園楊梅下陰影窩溪，順水左岸約140公尺的護岸工程已完工，公所表示，護岸設計經計算，不會有溢洪情形。圖／楊梅區公所提供
桃園楊梅下陰影窩溪，順水左岸約140公尺的護岸工程已完工，公所表示，護岸設計經計算，不會有溢洪情形。圖／楊梅區公所提供

護岸 桃園

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