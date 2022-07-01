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竹北自強七街立體停車場啟用 智慧系統便民停車

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣政府與龍享廣場簽訂的「自強七街立體停車場BOT案」落成今天啟用，縣長楊文科出席表示，停車場車道寬敞明亮，並導入智慧系統，提供縣民更便利停車。

楊文科致詞表示，自強七街立體停車場是新竹縣第一家BOT立體停車場，也導入智慧停車，包括車牌辨識、車位在席偵測與智慧收費系統等設計。

交旅處提供新聞資料指出，立體停車場的汽車停車空間在7樓至10樓，為方便民眾停車，以長緩坡等設計，規劃成只要繞2圈大圈，就能直抵7樓停車。

交旅處表示，自強七街立體停車場BOT案，民間投資金額高達新台幣16億元，由龍享廣場投資興建地上10層、地下1層，地下為機車、汽車停車場，1樓、2樓為商場及餐飲，3樓到6樓為影城、7樓到10樓為汽車停車場。商場影城部分則將在10月開始營運。

楊文科與新竹縣議會議長張鎮榮、龍享廣場公司董事長魏博元及多名民意代表，今天出席啟用典禮參與揭牌，為停車場落成祝福。

停車場 新竹 楊文科

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