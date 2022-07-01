苗栗通霄搶修建里民活動中心 二次施工問題多

苗栗縣通霄鎮每年積極爭取台電及上級補助款，新建或修繕里活動中心，但經費很難一次到位，需再爭取經費二次施工完善，結果有新蓋建物配電線路未預留插座孔，也有新舖地磚後導致大門無法閉合，為人詬病。

通霄鎮公所表示，由於無法一次性籌足建造款項，公所先發包設計監造的勞務採購案，只能先建造主體建物，後續電扇、冷氣、音響或周邊綠美化，都只能期待後續經費到位後，二次施工或添設。

通南發展協會理事長李朝程說，新蓋活動中心今年4月底落成啟用，協會自掏腰包準備裝設電扇時，赫然發現上方牆壁沒有預留配電線孔，導致施工困難，直到5月中旬，才順利裝設19盞吊掛式電扇，對外開放使用。

圳頭里活動中心則是日前二次施工增鋪地磚，結果地磚鋪好後才發現大門無法閉合，必須再另找經費完善，引發里民抨擊「真的太扯了！」