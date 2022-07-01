快訊

那些年我們一起押的台積電 這四家公司慘遭套牢

許藍方call out王少偉羞問「喜歡我嗎？」 答案讓小S瞪大眼

苗栗通霄搶修建里民活動中心 二次施工問題多

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通南里新蓋活動中心今年4月底落成啟用，協會自掏腰包準備裝設電扇時，赫然發現牆壁沒有預留配電線孔。記者吳傑沐／攝影
通南里新蓋活動中心今年4月底落成啟用，協會自掏腰包準備裝設電扇時，赫然發現牆壁沒有預留配電線孔。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮每年積極爭取台電及上級補助款，新建或修繕里活動中心，但經費很難一次到位，需再爭取經費二次施工完善，結果有新蓋建物配電線路未預留插座孔，也有新舖地磚後導致大門無法閉合，為人詬病。

通霄鎮公所表示，由於無法一次性籌足建造款項，公所先發包設計監造的勞務採購案，只能先建造主體建物，後續電扇、冷氣、音響或周邊綠美化，都只能期待後續經費到位後，二次施工或添設。

通南發展協會理事長李朝程說，新蓋活動中心今年4月底落成啟用，協會自掏腰包準備裝設電扇時，赫然發現上方牆壁沒有預留配電線孔，導致施工困難，直到5月中旬，才順利裝設19盞吊掛式電扇，對外開放使用。

圳頭里活動中心則是日前二次施工增鋪地磚，結果地磚鋪好後才發現大門無法閉合，必須再另找經費完善，引發里民抨擊「真的太扯了！」

綠美化 冷氣 台電

延伸閱讀

影／沒被漲到電費 高嘉瑜：睡覺不開冷氣、電扇 還蓋棉被

他冷氣開29度配電扇 網昏倒曝一作為最耗電

大門密碼鎖沒電…調皮藍貓聽主人呼喚幫開門 網驚：這逆子沒白養

舉重／國訓中心新大門啟用 郭婞淳自爆搭車回營糗事

相關新聞

14.7億元竹市圖書館總館工程發包今簽約 2025年完工

新竹市圖書館總館暨停車場興建工程3年來歷經12次流標，總預算拉到16.4億元之後，今年6月終於由曾承接威秀影城、基隆轉運...

搶修建里民活動中心 二次施工問題多

苗栗縣通霄鎮每年積極爭取台電及上級補助款，新建或修繕里活動中心，但經費很難一次到位，需再爭取經費二次施工完善，結果有新蓋...

台7線復興區巴陵加油站動土 造福居民遊客方便用油

桃園復興區後山終於要有加油站！復興附近居民及遊客目前加油只能到前山的復興加油站，不過經過前期邊坡補強與土質改良作業後，位...

老招牌新形象 苗栗推明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫獲核定

苗栗縣政府以明德水庫及周邊規畫「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，盼打造重點觀光遊憩廊帶，全案參加交通部觀光局的競爭型計畫評選...

竹北自強七街立體停車場啟用 596車位紓解停車問題

新竹縣竹北市發展迅速，商圈停車問題備受關注，其中自強南路商圈停車位不足受矚目，為解決問題及帶動周邊商業發展，新竹縣政府成...

桃園客家茶文化館結合地景產業、文化 獲繆思設計銀獎

桃園市政府新工處「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程（已完工）」報名美國繆思設計獎（Muse Design Awards），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。