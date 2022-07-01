台7線復興區巴陵加油站動土 造福居民遊客方便用油

桃園復興區後山終於要有加油站！復興附近居民及遊客目前加油只能到前山的復興加油站，不過經過前期邊坡補強與土質改良作業後，位於海拔604公尺的山區巴陵加油站開始動工，耗資近1.34億元興建，預計2024年5月完工。

復興區長游正英表示，加油站的興建對於民眾及遊客都相當方便，也可避免居民儲油在家風險。

桃園市長鄭文燦今出席台灣中油公司復興區巴陵加油站動土典禮表示，復興區台七線為在地居民及往來遊客最重要的交通要道，目前僅於前山設置復興加油站，而巴陵加油站位於海拔604公尺的山區，距離最近的復興加油站30.2公里，約50分鐘的車程。

台灣中油股份有限公司董事長李順欽指出，巴陵加油站2015年開始規劃，陸續完成水保計畫、都市計畫變更、環境影響評估等工作；再經過約200天的汙染整治工作，今日動土，耗資1.34億元興建，預計2024年5月完工。

鄭文燦說，巴陵加油站於下巴陵停車場的土地新建，因土地問題中油公司補助7500萬元，完成設站用地邊坡補強，並另外補助市府風景管理處約1200萬元，辦理設站用地污染土質移除及改良工作。

大溪警分局表示，復興區巴陵附近每月平均會協助7至8件遊客車輛沒油的案件；游正英也說，巴陵加油站興建，不僅居民方便遊客也有中繼站加油，居民們也不用再至復興加油站買大量汽油回家堆放，增加居住安全。