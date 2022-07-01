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老招牌新形象 苗栗推明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫獲核定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
營運碼頭服務區示意圖。圖／苗栗縣政府提供
營運碼頭服務區示意圖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府以明德水庫及周邊規畫「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，盼打造重點觀光遊憩廊帶，全案參加交通部觀光局的競爭型計畫評選，在16縣市中脫穎而出，獲核定計畫經費2億440萬元，這是縣內繼舊山線跨域亮點計畫打造出鐵道自行車後，又一項重大觀光開發計畫將啟動，縣府期盼在3年期程內逐步推動完成。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府近年積極推動縣內觀光活動與建設，整備新興觀光資源並推廣精緻旅遊，經盤點既有的觀光遊憩區帶與資源後，選出早年中部頗具盛名的明德水庫及周邊風景區，以「明湖水漾、魅力海棠」主題，向中央提出明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，爭取營造觀光遊憩廊帶景點。

文觀局表示，計畫主要願景為整合水庫水景區的觀光遊憩資源，導入創新主題遊憩構想，以「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」為主軸，透過行政系統合作方式與農田水利署苗栗管理處共同推動，盼打造明德水庫「老招牌新形象」的風景區品牌印象。

其中明湖水岸遊憩廊道整體規畫主要分3大核心區，分別為明湖水岸及碼頭、明湖遺落仙島及海棠島活力特區，結合周邊的老田寮客庄、魯冰花故事場域，以豐富水岸遊憩廊帶的故事性。

全案提出6大行動計畫，其中硬體計畫主要改善既有的明德水庫碼頭區、日新島與海棠島3處據點，整備水陸域觀光環境並形塑遊憩主題，導入水域遊憩活動服務基地，為明德水庫注入新活力；軟體部分以明湖水岸主題行銷、數位觀光轉型推廣等面向，提出觀光產業輔導與國際行銷推動策略及作法，打造明湖水岸觀光遊憩廊帶據點，建構成國際觀光亮點。

海棠島水域遊憩活動服務基地空間示意圖。圖／苗栗縣政府提供
海棠島水域遊憩活動服務基地空間示意圖。圖／苗栗縣政府提供
明湖水岸遊憩廊道整體規畫構想示意圖。圖／苗栗縣政府提供
明湖水岸遊憩廊道整體規畫構想示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山水景致迷人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山水景致迷人。記者胡蓬生／攝影

碼頭 觀光局 苗栗縣

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